Вибираючи електрокамін, покупець зіштовхується з багатьма питаннями: де купити, як встановлювати, які каміни найреалістичніші тощо.

Знайти інформацію в інтернеті про будь-яку модель не складе труднощів, але не потрібно забувати, що електрокамін в першу чергу – це предмет декору. Тому при виборі електрокаміна головним критерієм буде дизайн та його відповідність вашому інтер'єру. Навіть найякісніші фото і відео не передадуть всю картину візуалізації полум'я – тому ​​ідеальним варіантом при виборі електрокаміна є перед покупкою подивитися камін наживо.

Шоуруми електрокамінів Dimplex і Royal Flame

На фото шоурум електрокамінів. Місто Київ, вул. Обсерваторна, 13/15

Офіційний представник продукції Dimplex і Royal Flame створив шоурум з виставкою всього модельного ряду, який пропонують виробники. На сьогодні це найбільший магазин електрокамінів в Україні, де покупець може отримати детальну консультацію фахівців, рекомендації по вибору електрокаміна, його монтажу та експлуатації.

Відеогляд шоурума електрокамінів. Місто Київ, вул. Обсерваторна, 13/15

Крім електрокамінів, можна підібрати і портал (декоративне обрамлення) для каміна. Завдяки власному виробництву, портал можуть виготовити на замовлення з урахуванням всіх побажань – матеріал, розмір, декорування та колір.

Асортимент магазину

На відео презентація модельного ряду настінних електрокамінів, докладніше на сайті dimplex-kaminy.com.ua

У магазині представлені всі технології візуалізації полум'я, що існують:

популярні 2D електрокаміни класичного підлогового і HI-Tech настінного типу;

На відео електрокамін Dimplex Cassette 1000 PS, докладніше на сайті dimplex-kaminy.com.ua

3D каміни з парою, які створюють візуалізацію не тільки полум'я, але і диму;

5D електрокаміни для інтер'єру люкс класу.

Більше про електрокаміни читайте тут: 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість

Всі електрокаміни можна включити і протестувати, порівняти візуалізацію полум'я моделей Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай), підібрати собі камін під будь-який бюджет. Асортимент магазину постійно оновлюється і розширюється, завдяки аналізу потреби покупців і новинок світового ринку електрокамінів.

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Dimplex (Ірландія) і Royal Flame (Китай) можна в шоурумі Dimplex за адресою: місто Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію по камінах Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua, по бюджетних електрокамінах Royal Flame на сайті royal-flame.com.ua або за тел. 050 500 17 37 та 097 500 17 37.