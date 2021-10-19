Чудеса будівництва: як виглядає будинок, який самостійно виробляє їжу і воду

На виставці у Дубаї вперше представили неймовірний об’єкт - будинок із розкішним садом та технологією самостійного забезпечення мешканців водою. Створення такого дому призначене найперше для країн, де запаси питної води дуже обмежені.

Особлива споруда має збірник води на даху. Як зазначають розробники, вона здатна змінити світ. Будинок став неочікуваним об’єктом вивчення для багатьох архітекторів та дизайнерів, оскільки він відкриває безліч неймовірних можливостей.

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Проєкт створила студія архітекторів V8 Architects, яка базується у Нідерландах. Споруда є не просто будинком, а й водночас садом та колектором дощової води з великим фільтром. Цей фільтр переробляє будь-яку вологу у чисту питну воду.

Неймовірний об’єкт / Фото elledecor

Проєкт представлений на міжнародній виставці Dubai Expo та вже завоював міжнародне визнання. Ідея може зробити значний внесок у допомогу країнам, які боряться із посухою та голодом.

Чарівна споруда / Фото elledecor

Ідея полягає в тому, що будинок може працювати в пустелі та забезпечувати себе необхідним ресурсами.

Особлива форма даху накопичує вологість, яка присутня у повітрі в пустельних або напівпустельних районах, і скеровує її на всю територію будинку, встигаючи поливати ряд рослин, вирощених на даху.

Чудова ідея / Фото elledecor

Цей "харчовий конус", як його назвали творці проєкту, має висоту 18 метрів і відтворює мікроклімат, в якому рослини співпрацюють між собою.

Приголомшливий дім / Фото elledecor

Ефективність будинку відображається і в інших аспектах. На даху споруди є велика повітряна камера для збору води, яка вкрита рослинами. Таке рішення дозволяє підтримувати ідеальну температуру всередині дому навіть у найспекотніші години.