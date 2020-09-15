Колекція туалетних столиків Slump включає дев'ять столів, що складаються з листів скла, а в основі використали сталеві труби, дерево та бетон. У кожній точці, де стільниці зустрічаються з основами, скляна поверхня щільно прилягає до основи – в цьому і особливість виробів.

Це створює ефект "природних форм" – так, ніби джерельна вода точить каміння в горах, про це пише видання Deezen.

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Для того, аби досягти бажаного ефекту, при виготовленні столиків, дизайнери використосували вакуум. Таким чином, скло майже зливається із основою стола. Оскільки матеріали щоразу по-різному реагують на цей процес, немає двох однакових предметів для ніжки.



За цими столиками стоїть клопітка праця / Фото Deezen

Обідній стіл на 4 ніжки, мають більш рівномірну та менш натуралістичну естетику, що складається з чотирьох циліндричних ніжок, виготовлених із сталі.



Цей стіл було найлегше виготовити / Фото Deezen

Виставка Slump стартувала 10 вересня в рамках цьогорічного Лондонського фестивалю дизайну, до якого можна долучитись, як і фізично, так і онлайн.