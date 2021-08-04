Чорний колір у спальні: як використати, щоб створити стильну та затишну кімнату

Вважаєте, що використання чорного кольору у спальні – ризикований хід? Пора попрощатися з цим упередженням. Дизайнери інтер'єру стверджують, що чорний здатен прикрасити будь-який простір, надавши йому елегантності та вишуканості. І спальня – не виключення.

Чорний колір здатний зробити приміщення об'ємнішим та більш насиченим, а темні стіни служать вигідним контрастом для світлих меблів. Крім того, він чудово поєднується з іншими тонами та є основою більшості сучасних стилів інтер'єру.

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Фактурне покриття



Текстурні стіни у спальні / Фото Pinterest

Фарба – це хороший варіант для створення акцентної стіни, однак, якщо ви прагнете додати кімнаті більше цікавих елементів, спробуйте збільшити кількість текстур. Для цього підійдуть шпалери, які імітують чорний камінь. Текстура надасть кольору справжню глибину та створить розкішний фон для меблів.

Нейтральний чорний



Навіть мінімальне використання темних елементів здатне прикрасити вашу спальню / Фото Pinterest

Якщо ви застосовуєте м'яку палітру у всьому будинку, є сенс звернутися до нейтральних кольорів і у спальні. Щоб виокремити кожен із них, дизайнери пропонують використовувати чорні акценти. Вони створюють чіткі лінії переходів між різними зонами.

Поєднайте чорний і золотий



Поєднання чорного і золотого в спальні – ознака розкоші, перевірена часом / Фото Pinterest

Використовуючи у спальні чорний, додайте й шоколадні відтінки. Це додасть значно більшої глибини, ніж поєднання чорного з білим. Завершальним елементом в такому інтер'єрі варто використати золотий декор.

Чорний у поєднанні з яскравим світлом



Яке світло використати у чорній спальні / Фото Pinterest

У кімнаті, наповненій чорними відтінками, важливо продумати ідеї освітлення, які розвинуть загальний концепт. Найкраще використовувати кілька видів світла.

Вбудовані полки з підсвіткою та світлодіодні стрічки різних кольорів допоможуть відтінити стриманий чорний та додадуть спальні грайливості.

Чорне узголів'я



Узголів'я – завершальний штрих будь-якої спальні / Фото Pinterest

Чорне узголів'я візуально розширить спальню, а дорогі тканини допоможуть підкреслити атмосферу спокою, яка характерна для цієї кімнати.

Чорні деталі для підсилення ефекту



Чорні елементи у спальні / Фото Pinterest

Додавання чорного до землистої палітри – ідеальний спосіб завершити дизайн приміщення. Це може бути чорна рама вікна, каркас ліжка, мінімалістичні чорні лінії світильника чи горщики для вазонів.

Чорний у поєднанні з натуральними матеріалами



Чорний колір створює затишок у спальні / Фото Pinterest

Дизайнери, які працюють з натуральними матеріалами, часто використовують чорний колір. За їхніми словами, це допомагає створити інтригу та підкреслити затишок спальні. У темних приміщеннях наші почуття посилюються, тож таке рішення допомагає відчути справжнє заспокоєння у спальні.