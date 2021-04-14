Монохромний дизайн київської квартири з яскравим акцентом виглядає дуже сміливо та стильно. Квартира витримана у стилі мінімалізм, де кожна деталь має функціональне значення.

Дизайн квартири у Києві розробила команда студії Ігоря Сіротова. Квартира у стилі мінімалізм повністю виконана у чорному кольорі, окрім дивана у вітальні. За допомогою RBG-підсвітки монохромний інтер'єр може підсвічуватися за кількома сценаріями: холодне біле світло, тепле жовте та рожеве. Вам сподобається Дизайн майбутнього: як може виглядати інтер'єр у 2100 роках – фото Дивіться фото унікального дизайну київської квартири: Диван кольору фуксії – родзинка квартири / Фото behance.net Рожева RBG-підсвітка / Фото behance.net Уся квартира покрита керамогранітом, що імітує зоряне небо / Фото behance.net Ідеальний домашній кінотеатр / Фото behance.net Чорна кухня із чіткими прямими лініями / Фото behance.net Спальня із великим вікном та подіумом для ліжка / Фото behance.net Спальня із великим вікном та дзеркалом для відбивання світла / Фото behance.net Стіни покриті декоративною штукатуркою / Фото behance.net Коридор із теплим жовтим освітленням / Фото behance.net Коридор із рожевим освітленням / Фото behance.net Корисно Як правильно облаштувати маленьку вітальню: поради дизайнера Ванна кімната із квадратним підлоговим унітазом / Фото behance.net Ванна кімната із матовою перегородкою для душу / Фото behance.net