Цей дім виглядає, немов навіс для автомобіля, який встановили на сині металічні колони. Однак це повноцінне чотирикімнатне житло в одному зі старовинних районів столиці.

Архітектори хотіли створити сімейний будинок з цікавим дизайном, повідомляє Dezeen.

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Інтер'єр досить простий і яскравий / Фото Dezeen

Ділянка, на якій побудували споруду, розташована поруч із залізничними коліями та в природоохоронній зоні. Власники хотіли розмістити тут веселу експериментальну будівлю і їм це вдалося.

Основною концепцією було створити сімейний дім і притулок від суєти лондонського життя, – розповідають дизайнери.



Простір під накриттям став улюбленим для мешканців будинку / Фото Dezeen

Будинок має цегляний цокольний поверх над бетонним підвалом. Верхня частина будинку виступає над першим поверхом. Її підтримують яскраво-блакитні колони. Під накриттям може стояти автомобіль. Також тут розташований вхід в будинок.

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Другий поверх вибудували з дерева. Він виглядає дуже стильно і навіть дещо по-скандинавськи. Здалеку здається, що дерев'яна конструкція стоїть на синіх "ніжках".



Скошений дах дає змогу експериментувати з формою вікон / Фото Dezeen

На першому поверсі розташували кухню і відкритий житловий простір. Розсувні двері ведуть у власний садочок. На другому поверсі зробили спальні, а кімнату для гостей і кабінет запланували у підвалі.



Здалеку дім виглядає особливо незвично / Фото Dezeen



Помешкання виділяється на фоні стандартних будинків / Фото Dezeen

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