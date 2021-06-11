Тіньовий профіль для стелі – це новинка на ринку оздоблювальних матеріалів. Із ним ви зможете створити світлотіньовий шов на стику стіни й стелі по периметру кімнати. Застосовується під час створення підвісної стелі з гіпсокартону, проте є варіанти й для натяжних стель.

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Профіль виготовляється з високоякісного алюмінію з покриттям або без. Особливо актуальним використанням тіньового профілю для стелі буде під час створення сучасних інтер'єрів. Вдається домогтися ефекту "плаваючої стелі", що виглядає стильно й ефектно.

Профіль тіньового шва з Led підсвіткою / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Цей варіант підходить як для натяжної, так і для гіпсокартонової стелі, різниця тільки у кріпленні. Профіль кріпиться по периметру приміщення і залишає проміжок між стіною і стелею, утворюючи тіньовий шов. А вже до нього кріпиться гіпсокартоновий лист.

Профіль тіньового шва з Led підсвіткою / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Це досить доступний варіант: ціна варіюється від 160 гривень до 350 гривень за метр погонний.

Профіль тіньового шва з Led підсвіткою / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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Можна використати профіль з Led-освітленням. Тіньовий шов також можна фарбувати (дуже стильно, якщо в чорний колір). Це сучасний варіант для мінімалістичних інтер'єрів.

Профіль тіньового шва з Led стрічкою для гіпсокартонових стельових конструкцій / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Профіль тіньового шва для гіпсокартонових стельових конструкцій / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n