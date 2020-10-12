У період пандемії люди все більше часу проводять вдома і прагнуть робити чимало речей власноруч. Облаштування компактного саду на підвіконні дає змогу зайвий раз не виходити до магазину та уникати скупчення людей.

Власний мінісадочок дає доступ до овочів і трав в будь-який момент, розповідає Archidea.

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Кімнатні "джунглі" припадуть до смаку всій родині / Фото smak.ua

Він не потребує так багато місця, як може здаватися – для такого озеленення цілком достатньо балкону або підвіконня. Рішення облаштувати кімнатну мініферму подарує вам тільки приємні емоції.

Які переваги дає вирощування зелені вдома?

Економія коштів

З кімнатним "городом" ви щодня зможете мати свіжу зелень майже за безцінь. Вам не доведеться витрачати чималі кошти в супермаркеті, особливо в холодний сезон, коли зелень і овочі дорожчають.



Рослини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото 7dach

Провести час з дітьми

І малюкам, і підліткам подобається створювати щось своїми руками. Посадити ароматні трави, а потім спостерігати, як вони ростуть, принесе чимало задоволення.

Ще цікавіше готувати страви з вирощених власноруч овочів.

Покращення інтер'єру



Оберіть стильні горщики для підвіконня / Фото Aif.by

Сьогодні дизайнери в усьому світі використовують кімнатне озеленення в інтер'єрі. Ви можете власноруч створити на своїй кухні чудовий стиль з живими рослинами.

Підберіть правильні горщики: металеві, пластикові, або ж дерев'яні ящики. Яскраві або, навпаки, пастельні кольори допоможуть підкреслити дизайн вашої кухні.



Можна вирощувати прянощі в непотрібному посуді / Фото Sredalife

Невеликі рослини вирощують навіть в декоративних чашках – сьогодні їх можна обрати на будь-який смак.

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Аромат додасть затишку



Кімнатний город прикрашає інтер'єр / Фото gorod-plus.tv

Якщо ви оберете пряні трави: м'яту, розмарин, базилік тощо, повітря у вашій квартирі стане набагато приємнішим. Ці рослини наповнять дім чудовим ароматом.

Щоб зберегти аромат і посилити його, урожай з мінігороду можна засушити й створити ароматні мішечки.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням