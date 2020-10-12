Чому потрібно вирощувати модний мінігород на власній кухні: поради з фото
У період пандемії люди все більше часу проводять вдома і прагнуть робити чимало речей власноруч. Облаштування компактного саду на підвіконні дає змогу зайвий раз не виходити до магазину та уникати скупчення людей.
Власний мінісадочок дає доступ до овочів і трав в будь-який момент, розповідає Archidea.
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Кімнатні "джунглі" припадуть до смаку всій родині / Фото smak.ua
Він не потребує так багато місця, як може здаватися – для такого озеленення цілком достатньо балкону або підвіконня. Рішення облаштувати кімнатну мініферму подарує вам тільки приємні емоції.
Які переваги дає вирощування зелені вдома?
Економія коштів
З кімнатним "городом" ви щодня зможете мати свіжу зелень майже за безцінь. Вам не доведеться витрачати чималі кошти в супермаркеті, особливо в холодний сезон, коли зелень і овочі дорожчають.
Рослини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото 7dach
Провести час з дітьми
І малюкам, і підліткам подобається створювати щось своїми руками. Посадити ароматні трави, а потім спостерігати, як вони ростуть, принесе чимало задоволення.
Ще цікавіше готувати страви з вирощених власноруч овочів.
Покращення інтер'єру
Оберіть стильні горщики для підвіконня / Фото Aif.by
Сьогодні дизайнери в усьому світі використовують кімнатне озеленення в інтер'єрі. Ви можете власноруч створити на своїй кухні чудовий стиль з живими рослинами.
Підберіть правильні горщики: металеві, пластикові, або ж дерев'яні ящики. Яскраві або, навпаки, пастельні кольори допоможуть підкреслити дизайн вашої кухні.
Можна вирощувати прянощі в непотрібному посуді / Фото Sredalife
Невеликі рослини вирощують навіть в декоративних чашках – сьогодні їх можна обрати на будь-який смак.
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Аромат додасть затишку
Кімнатний город прикрашає інтер'єр / Фото gorod-plus.tv
Якщо ви оберете пряні трави: м'яту, розмарин, базилік тощо, повітря у вашій квартирі стане набагато приємнішим. Ці рослини наповнять дім чудовим ароматом.
Щоб зберегти аромат і посилити його, урожай з мінігороду можна засушити й створити ароматні мішечки.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням