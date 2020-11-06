Білоокі аратинги – саме цей вид папужок щодня прилітає до однієї з будівель в бразильському місті Сан-Паулу. Вони створюють неабиякий шум і заважають місцевим мешканцям. Чому птахів цікавить цегла, з якої зведений будинок – читайте у нашому матеріалі.

Про незвичне явище повідомляє Medialeaks.

Незвично: Розрізаний навпіл: фото розкішного будинку на острові в США



Папуги створюють незручності для мешканців будинку / Фото Medialeaks

Ця будівля розташована у Сан-Паулу, що на південному сході Бразилії.

І вже чимало років тут не стихає шум від сотень зелених папужок, що сидять на її стінах.

Птахи об'їдають цеглу, з якої побудована багатоповерхівка. У ній містяться потрібні їм мікроелементи, саме тому сюди щодня прилітають цілі зграї.



Цей вид папуг має світлі кола біля очей / Фото popugai.info

Існує також версія, що птахи точать свої дзьоби об цеглу. За багато років будівля могла б деформуватися, однак вона має непоганий вигляд. Отже, папуги не з'їдають надто багато.

Місцеві мешканці скаржаться на те, що їм заважає шум. Справді, зграї пернатих поводяться надзвичайно голосно.

В Україні: Космічні стільці та карпатські ліжники: у Києві зробили квартиру для медитації

Попри все, дім став місцевою пам'яткою і чимало мешканців не хоче звідси переїжджати.

Відео "будинку з папугами":