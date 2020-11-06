Чому папуги багато років їдять будинок в Бразилії – фото та відео
Білоокі аратинги – саме цей вид папужок щодня прилітає до однієї з будівель в бразильському місті Сан-Паулу. Вони створюють неабиякий шум і заважають місцевим мешканцям. Чому птахів цікавить цегла, з якої зведений будинок – читайте у нашому матеріалі.
Про незвичне явище повідомляє Medialeaks.
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Папуги створюють незручності для мешканців будинку / Фото Medialeaks
Ця будівля розташована у Сан-Паулу, що на південному сході Бразилії.
І вже чимало років тут не стихає шум від сотень зелених папужок, що сидять на її стінах.
Птахи об'їдають цеглу, з якої побудована багатоповерхівка. У ній містяться потрібні їм мікроелементи, саме тому сюди щодня прилітають цілі зграї.
Цей вид папуг має світлі кола біля очей / Фото popugai.info
Існує також версія, що птахи точать свої дзьоби об цеглу. За багато років будівля могла б деформуватися, однак вона має непоганий вигляд. Отже, папуги не з'їдають надто багато.
Місцеві мешканці скаржаться на те, що їм заважає шум. Справді, зграї пернатих поводяться надзвичайно голосно.
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Попри все, дім став місцевою пам'яткою і чимало мешканців не хоче звідси переїжджати.
Відео "будинку з папугами":
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