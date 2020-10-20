Чому низькі крісла на піку популярності – пояснення дизайнерів з фото
Маловідомий раніше елемент дизайну сьогодні стає трендом. Все більше виробників пропонують покупцям приземлені крісла, сидіння яких розташоване майже біля підлоги.
Низькі крісла увійшли в моду нещодавно, розповідає Elledecoration.
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Низькі крісла створили для відпочинку / Фото Roomester
Цей тренд закликає нас уповільнитися й звернутися до основ. Низькі крісла створюють більш невимушену й приємну атмосферу в домі.
У період пандемії ми все частіше працюємо з дому й розслабитися після робочого дня буває важко. Адже ноутбук і робоче крісло завжди поруч.
Крісло в стилі "етно" / Фото Yellowhome
Натомість низькі крісла виключають змогу працювати. У них наше тіло займає комфортне, розслаблене положення і може релаксувати.
Дизайнери поділяють приземлені крісла на такі види:
- традиційні з заниженими ніжками,
- камінні,
- безкаркасні (крісла-мішки),
- крісла-гойдалки,
- дабл-чеар: подвійні моделі, що мають підставку для ніг.
Деякі моделі приземлених крісел не мають ніжок / Фото Yellowhome
Традиційні крісла
Мають класичний дизайн, однак нижчі, ніж свої стандартні попередники. Такі крісла м’які й комфортні. Вони призначені для відпочинку, можуть використовуватися для того, що випити кави й перекусити за журнальним столиком.
Однак не підходять для обіднього столу чи ділових розмов.
Приземлені крісла в класичному інтер'єрі виглядають дуже стильно / Фото Roomester
Камінні моделі
Зазвичай мають широку спинку-тюльпан і масивні підлокітники. Вони досить низькі, щоб сидіти на рівні з кімнатним вогнищем.
Тіло в такому кріслі займає зручну позицію, спина трохи відкинута назад для розслаблення.
Камінні крісла досить масивні / Фото Roomester
Безкаркасні крісла
Чудово підходять для дитячої або підліткової кімнати. Такі сидіння м'які й легкі, їх просто перенести з місця на місце. Вони майже не потребують додаткового простору й дають змогу не тільки сидіти, а й лежати.
Дітям точно сподобається такий дизайн.
Безкаркасне крісло в інтер'єрі дитячої кімнати / Фото Roomester
Крісло-гойдалка
Коли чуємо цю комбінацію слів, в уяві постає традиційне сидіння, плетене з лози. Однак сьогодні на ринку є величезна кількість сучасних моделей, що задовольнять найвишуканіший смак.
Гойдалки роблять з дерева, пластику й металу, надаючи їм химерних форм. У тренді – занижені гойдалки, що майже торкаються підлоги.
Сучасне крісло-гойдалка / Фото Roomester
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Дабл-чеар
У цій моделі ви купуєте не тільки крісло, а й підставку для ніг. У ньому ви майже лежите.
Такі крісла створені для повного релаксу й комфортного читання. Тут можна навіть подрімати вдень.
Крісло з підставкою для ніг у класичному стилі / Фото Stroy-podskazka
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