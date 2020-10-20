Маловідомий раніше елемент дизайну сьогодні стає трендом. Все більше виробників пропонують покупцям приземлені крісла, сидіння яких розташоване майже біля підлоги.

Низькі крісла увійшли в моду нещодавно, розповідає Elledecoration.

За темою: Різні стільці в інтер'єрі: фото стильних дизайнерських рішень



Низькі крісла створили для відпочинку / Фото Roomester

Цей тренд закликає нас уповільнитися й звернутися до основ. Низькі крісла створюють більш невимушену й приємну атмосферу в домі.

У період пандемії ми все частіше працюємо з дому й розслабитися після робочого дня буває важко. Адже ноутбук і робоче крісло завжди поруч.



Крісло в стилі "етно" / Фото Yellowhome

Натомість низькі крісла виключають змогу працювати. У них наше тіло займає комфортне, розслаблене положення і може релаксувати.

Дизайнери поділяють приземлені крісла на такі види:

традиційні з заниженими ніжками,

камінні,

безкаркасні (крісла-мішки),

крісла-гойдалки,

дабл-чеар: подвійні моделі, що мають підставку для ніг.



Деякі моделі приземлених крісел не мають ніжок / Фото Yellowhome

Традиційні крісла

Мають класичний дизайн, однак нижчі, ніж свої стандартні попередники. Такі крісла м’які й комфортні. Вони призначені для відпочинку, можуть використовуватися для того, що випити кави й перекусити за журнальним столиком.

Однак не підходять для обіднього столу чи ділових розмов.



Приземлені крісла в класичному інтер'єрі виглядають дуже стильно / Фото Roomester

Камінні моделі

Зазвичай мають широку спинку-тюльпан і масивні підлокітники. Вони досить низькі, щоб сидіти на рівні з кімнатним вогнищем.

Тіло в такому кріслі займає зручну позицію, спина трохи відкинута назад для розслаблення.



Камінні крісла досить масивні / Фото Roomester

Безкаркасні крісла

Чудово підходять для дитячої або підліткової кімнати. Такі сидіння м'які й легкі, їх просто перенести з місця на місце. Вони майже не потребують додаткового простору й дають змогу не тільки сидіти, а й лежати.

Дітям точно сподобається такий дизайн.



Безкаркасне крісло в інтер'єрі дитячої кімнати / Фото Roomester

Крісло-гойдалка

Коли чуємо цю комбінацію слів, в уяві постає традиційне сидіння, плетене з лози. Однак сьогодні на ринку є величезна кількість сучасних моделей, що задовольнять найвишуканіший смак.

Гойдалки роблять з дерева, пластику й металу, надаючи їм химерних форм. У тренді – занижені гойдалки, що майже торкаються підлоги.



Сучасне крісло-гойдалка / Фото Roomester

Вас зацікавить: Як вибрати розкладний диван: важливі поради для кожного

Дабл-чеар

У цій моделі ви купуєте не тільки крісло, а й підставку для ніг. У ньому ви майже лежите.

Такі крісла створені для повного релаксу й комфортного читання. Тут можна навіть подрімати вдень.



Крісло з підставкою для ніг у класичному стилі / Фото Stroy-podskazka

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням