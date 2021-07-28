На чому не можна економити під час ремонту: 4 найважливіші пункти

Ремонт – процес складний, довгий та виснажуючий. Окрім часу та сил, кожен етап робіт витягує з господарів чимало коштів, тому не дивно, що кожен прагне зекономити на матеріалах, майстрах чи техніці.

Попри бажання "зрізати бюджет", слід розуміти, що невиважена економія може вилізти вам боком. Звісно, ви можете підібрати дешевші аналоги від місцевих виробників чи зупинитися лише на базовій обробці стін. Проте на 4 наступні пункти повинно піти максимум зусиль та ресурсів.

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Прокладання комунікацій і чорнові роботи



На чому не можна економити під час ремонту / Фото Pexels

Якщо у вас щось зламається, почне текти або перегорить всередині, потрібно буде переробляти усе: від тинькування до побілки. В практиці архітекторів бувають випадки, коли на етапі чистових робіт на стіні чи стелі проявлявся грибок.

Щоб усунути ризики, слід викликати технічний нагляд на етапі затвердження чорнових робіт. Висококласні фахівці потягнуть додаткову суму, але бажано закласти її, щоб згодом не виникло неприємностей.

Приховані частини сантехніки

Якщо щось зламається, доведеться знімати плитку зі стін.

Як зрозуміти, що купуєте якісні предмети:

вивчіть характеристики техніки на спеціалізованих ресурсах;

зверніться за консультацією до незалежних сантехніків, які не намагаються нав'язати вам товар, за який отримують відсоток;

проконсультуйтеся з дизайнером, виконробом та іншими фахівцями, які займаються санвузлом.

Сантехніка



На чому не можна економити під час ремонту / Фото Pexels

Дешева сантехніка часто ламатиметься, а поміняти її в готовому інтер'єрі не так просто.

Як зрозуміти, що купуєте якісне:

ознайомитися з відгуками;

зібрати всі мінуси (їх має кожен виріб) та переконатися, що вони не стануть критичними саме для вас;

проконсультуватися щодо обраного виробу з сантехніками.

Предмет комфорту

Кожен із нас має індивідуальні забаганки без яких життя здається неможливим. Для одних – це зручний матрац, для інших – містка шафа. Складіть для себе список з таких 2 – 4 речей та точно не погоджуйтеся на компроміси в цьому питанні.