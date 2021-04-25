На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнера

Під час ремонту ми хочемо для себе найкращого, але якщо обмежений бюджет, то доводиться на чомусь зекономити. Та варто пам'ятати, що інколи економія може призвести ще до більших витрат у майбутньому. Щоб уникнути такого, вам стане у нагоді наш матеріал.
Економія при ремонті має бути раціональною. На чому дійсно можна зекономити, щоб квартира залишилася стильною, розповідає дизайнерка Ольга Боднар у своєму інстаграмі.
Корисно З чого розпочати ремонт: поради дизайнерів
Ось на чому можна зекономити кошти при ремонті:
- Менше предметів, тільки необхідні – без столиків, килимків, поличок, пуфів. Потім це можна все докупити пізніше.
- Базова обробка стін – без панелей, рейок, "дизайну" стін. Зробіть фарбування в один колір (фарба нормальної якості, не найдорожча, але й не найдешевша)
"Рідна" цегла на стінах теж зекономить вам кошти / Фото інстаграм olgabondar_design
- "Прості" світлові рішення – без вбудованих треків, нескінченних підсвіток. Проте дизайнерка радить 2-3 світильники зробити акцентними. На 2 одиницях можна не економити, обрати українських виробників.
- Не думати б "а якщо гості" – без гостьової кімнати, без розкладних диванів і столів, без комори для додаткових стільців.
- Двері обирати з МДФ (Деревоволокниста плита середньої щільності – листовий композиційний матеріал, вироблений з дуже дрібної деревної тирси. Поверхня МДФ рівна, гладка, однорідна, щільна, все це робить зовнішню обробку плит надзвичайно простою. Листи з МДФ можуть бути від 4 до 22 міліметрів), простого білого кольору або в колір стін (не прихованого монтажу, бо вони дорожче обійдуться).
- На підлозі – паркетна дошка українського виробника, у санвузлах – український керамограніт.
- Не економити на сантехніці.
Пофарбований радіатор / Фото інстаграм olgabondar_design
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- Меблі та світло – українського виробництва. У нас багато класних рішень. Плюс відомі всім Ікеа і Jysk.
- Стеля – штукатурка, фарбування, можна зонально опускати гіпсокартон для підведення комунікацій. Або залишити "чистий" моноліт, просто його полакувавши.
- Використовувати "прості" дизайнерські рішення. Наприклад, необов'язково міняти радіатори для опалення на сучасні. Іноді їх можна навіть просто пофарбувати, так вони можуть стати родзинкою квартири.