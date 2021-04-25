На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнера

25 квітня 2021 , 17:01
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Джерело:

Інтастаграм olgabondar_design

Під час ремонту ми хочемо для себе найкращого, але якщо обмежений бюджет, то доводиться на чомусь зекономити. Та варто пам'ятати, що інколи економія може призвести ще до більших витрат у майбутньому. Щоб уникнути такого, вам стане у нагоді наш матеріал.

Економія при ремонті має бути раціональною. На чому дійсно можна зекономити, щоб квартира залишилася стильною, розповідає дизайнерка Ольга Боднар у своєму інстаграмі.

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Ось на чому можна зекономити кошти при ремонті:

  • Менше предметів, тільки необхідні – без столиків, килимків, поличок, пуфів. Потім це можна все докупити пізніше.
  • Базова обробка стін – без панелей, рейок, "дизайну" стін. Зробіть фарбування в один колір (фарба нормальної якості, не найдорожча, але й не найдешевша)

"Рідна" цегла на стінах теж зекономить вам кошти / Фото інстаграм olgabondar_design

  • "Прості" світлові рішення – без вбудованих треків, нескінченних підсвіток. Проте дизайнерка радить 2-3 світильники зробити акцентними. На 2 одиницях можна не економити, обрати українських виробників.
  • Не думати б "а якщо гості" – без гостьової кімнати, без розкладних диванів і столів, без комори для додаткових стільців.
  • Двері обирати з МДФ (Деревоволокниста плита середньої щільності – листовий композиційний матеріал, вироблений з дуже дрібної деревної тирси. Поверхня МДФ рівна, гладка, однорідна, щільна, все це робить зовнішню обробку плит надзвичайно простою. Листи з МДФ можуть бути від 4 до 22 міліметрів), простого білого кольору або в колір стін (не прихованого монтажу, бо вони дорожче обійдуться).
  • На підлозі – паркетна дошка українського виробника, у санвузлах – український керамограніт.
  • Не економити на сантехніці.

Пофарбований радіатор / Фото інстаграм olgabondar_design

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  • Меблі та світло – українського виробництва. У нас багато класних рішень. Плюс відомі всім Ікеа і Jysk.
  • Стеля – штукатурка, фарбування, можна зонально опускати гіпсокартон для підведення комунікацій. Або залишити "чистий" моноліт, просто його полакувавши.
  • Використовувати "прості" дизайнерські рішення. Наприклад, необов'язково міняти радіатори для опалення на сучасні. Іноді їх можна навіть просто пофарбувати, так вони можуть стати родзинкою квартири.
Автор: Ірина Русінкевич