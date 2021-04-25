Економія при ремонті має бути раціональною. На чому дійсно можна зекономити, щоб квартира залишилася стильною, розповідає дизайнерка Ольга Боднар у своєму інстаграмі.

Корисно З чого розпочати ремонт: поради дизайнерів

Ось на чому можна зекономити кошти при ремонті:

Менше предметів, тільки необхідні – без столиків, килимків, поличок, пуфів. Потім це можна все докупити пізніше.

– без столиків, килимків, поличок, пуфів. Потім це можна все докупити пізніше. Базова обробка стін – без панелей, рейок, "дизайну" стін. Зробіть фарбування в один колір (фарба нормальної якості, не найдорожча, але й не найдешевша)

"Рідна" цегла на стінах теж зекономить вам кошти / Фото інстаграм olgabondar_design

"Прості" світлові рішення – без вбудованих треків, нескінченних підсвіток. Проте дизайнерка радить 2-3 світильники зробити акцентними. На 2 одиницях можна не економити, обрати українських виробників.

– без вбудованих треків, нескінченних підсвіток. дизайнерка радить 2-3 світильники зробити акцентними. На 2 одиницях можна не економити, обрати українських виробників. Не думати б "а якщо гості" – без гостьової кімнати , без розкладних диванів і столів, без комори для додаткових стільців.

– , без розкладних диванів і столів, без комори для додаткових стільців. Двері обирати з МДФ (Деревоволокниста плита середньої щільності – листовий композиційний матеріал, вироблений з дуже дрібної деревної тирси. Поверхня МДФ рівна, гладка, однорідна, щільна, все це робить зовнішню обробку плит надзвичайно простою. Листи з МДФ можуть бути від 4 до 22 міліметрів), простого білого кольору або в колір стін ( не прихованого монтажу, бо вони дорожче обійдуться).

(Деревоволокниста плита середньої щільності – листовий композиційний матеріал, вироблений з дуже дрібної деревної тирси. Поверхня МДФ рівна, гладка, однорідна, щільна, все це робить зовнішню обробку плит надзвичайно простою. Листи з МДФ можуть бути від 4 до 22 міліметрів), ( монтажу, бо вони дорожче обійдуться). На підлозі – паркетна дошка українського виробника , у санвузлах – український керамограніт.

– паркетна дошка , у санвузлах – український керамограніт. Не економити на сантехніці.

Пофарбований радіатор / Фото інстаграм olgabondar_design

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