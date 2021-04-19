Коли приходить черга ремонту, особливо, якщо у вас немає проєкту від дизайнерів, то на допомогу приходить Google чи Pinterest. Погортавши кілька днів фото інтер'єрів, найчастіше, люди починають з вибору красивих шпалер і поки до них доходить черга, то не такими вже і красивими вони здаються. Щоб не трапилося такої ситуації читайте поради від студії a.s.d.e.s.i.g.n у нашому матеріалі.

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У першу чергу треба подумати про:

1. Демонтаж

Якщо це перепланування, то воно повинно бути безпечним, тому узгодьте його з архітектором та інженером. Можна розширювати дверні пройоми (комфортна ширина 90 сантиметрів, для санвузлів достатньо 80 сантиметрів) або ж об'єднувати балкон із житловим приміщенням, якщо це можливо (проконсультуйтеся з архітектором).

2. Вікна та двері

Якщо двері прихованого монтажу, то коробка вшивається у стіну, тому це потрібно робити ще на початку ремонтних робіт. Також часто вхідні двері теж потрібно замінювати для більшої безпеки вашої домівки. Зараз існують електронні системи безпеки, що блокують двері автоматично через кілька секунд після закриття, таку систему можна встановлювати й на вікна, особливо, якщо у вас перший поверх.

3. Сантехніка

Якщо ви бажаєте установити інсталяцію для унітазу чи використати змішувачі прихованого монтажу, то врахуйте нарощування стіни для цього. Для унітазу найчастіше 20 сантиметрів, а для змішувачів – 13-15 сантиметрів.

Інсталяція для унітазу / Фото інстаграм antonov.design

4. Електрика

Завчасно підготуйте план розташування меблів, щоб у вітальні диван не перекрив розетку, або шухляда у спальні не зачіпала підвісні світильники.

5. Стеля

Враховуйте на скільки буде опущена ваша стеля, в готовому вигляді, щоб замовлена шафа помістилася по висоті. Потрібно одразу визначити тип карнизу, якщо ви плануєте прихований, то для нього потрібно залишити нішу 15-20 сантиметрів.

Опуск стелі для ніші під Led-стрічку та штори / Фото інстаграм antonov.design

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6. Підлога

Якщо у вас присутній стик двох покриттів, то це треба врахувати ще на початку ремонтних робіт, щоб запобігти встановленню порогів між різними рівнями покриттів. Найчастіше таке трапляється на стику керамограніту ванній та ламінату у коридорі. Також у кухні рекомендуємо встановити керамограніт на мокру зону, щоб ламінат чи паркетна дошка не втратили свого початкового вигляду, адже, волога погано впливає на ці покриття.

7. Стіни

Не забувайте про гідроізоляцію для мокрих зон. Якщо стіни повинні фарбуватися, то завжди робіть "викраси" в декілька шарів. Колір в палітрі виробника та на стінах вашої кімнати буде відрізнятись. На це також впливає кількість освітлення у квартирі, врахуйте, що фарба, здаватиметься темнішою у приміщенні, де мало денного світла.

Декоративна штукатурка на стіні / Фото інстаграм antonov.design