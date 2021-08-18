Чим замінити тюль на вікнах: 8 практичних та сучасних альтернатив
Джерело:24 канал
В сонячні літні дні тюль – незамінний елемент на вікні. Він захищає дім від пекучого сонця та допомагає розсіювати світло. Але що робити, якщо тюль здається застарілим варіантом та ніяк не вписується в інтер'єр?
Зібрали 8 варіантів, які не лише красиво виглядають, але й мають чимало додаткових переваг. Зокрема, деякі з запропонованих варіантів необов'язково прати та не потрібно прасувати.
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Жалюзі
Жалюзі – це спеціальні пластини, які змінюють кут нахилу завдяки механічному або електронному управлінню. Конструкція дозволяє сонячному світлу проходити в кімнату, при цьому в темний час доби ви можете повністю приховати дім від допитливих поглядів з вулиці.
Жалюзі кріпляться до стіни, стелі або на віконну стулку. Жалюзі бувають горизонтальними або вертикальними: перші візуально розширюють приміщення, другі – нагадують звичайні штори та візуально подовжують кімнату.
Серпанок або штори з ниток
Серпанок, як і тюль, допомагає розсіювати світло та забезпечує дому приватність. Мінімалістичний вигляд дозволяє шторам з нитки доповнити будь-який інтер'єр, а недорога ціна робить їх вигідним елементом декору.
Щоб текстиль зберігся довше, обирайте серпанок з натуральних ниток. Також спробуйте об'єднати окремі сторони тасьмою.Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.
Плісе
Полотно, зібране в "гармошку" та зафіксоване тросами є ще однією альтернативою тюлі. Плісе кріпиться до карниза за допомогою кронштейну, найчастіше встановлюються на рами.
Серед переваг плісе – простота в догляді та універсальність.
Римські штори
Римські штори – це рівний відріз тканини з поперечними планками. При піднятті римські штори збираються в естетичні складки, в опущеному вигляді – доповнюють інтер'єр натуральними кольорами та текстурами. Вони універсальні, оскільки підходять як для невеликих, так і для просторих приміщень в будь-яких стилях.
Рулонні штори
Рулонні штори випускаються у багатьох варіантах, вони можуть бути напівпрозорими, фактурними, перфорованими, а також повністю блокувати світло.
У піднятому вигляді рулонні штори виглядають максимально лаконічно, тому ідеальні для стилю мінімалізм. Якщо вікна високі, можна купити штори, висота яких регулюється пультом.
"Розумне" скло
Сучасне рішення, яке замінить тюль та позбавить вас від будь-яких додаткових конструкцій на вікнах. Розумна технологія захисту буває кількох видів, але найпоширеніші варіанти – це термохромне, електрохромне і фотохромне скло. Поверхня змінює стан від матового до прозорого при натисканні кнопки.
Штори в японському стилі
Полотняні вироби з обважнювачами внизу переміщаються по карнизу за допомогою механічного або електронного управління.
Добре підходять для всіх кімнат та навіть для кухні, оскільки вони менше поглинають запахи й невибагливі у догляді та чистці.
Вазони
"Голе" вікно можна прикрити великими кімнатними рослинами. Їх можна поставити на підвіконня або підвісити на шторний карниз.