Зібрали 8 варіантів, які не лише красиво виглядають, але й мають чимало додаткових переваг. Зокрема, деякі з запропонованих варіантів необов'язково прати та не потрібно прасувати.
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Жалюзі
Жалюзі на вікнах / Фото Pexels
Жалюзі – це спеціальні пластини, які змінюють кут нахилу завдяки механічному або електронному управлінню. Конструкція дозволяє сонячному світлу проходити в кімнату, при цьому в темний час доби ви можете повністю приховати дім від допитливих поглядів з вулиці.
Жалюзі кріпляться до стіни, стелі або на віконну стулку. Жалюзі бувають горизонтальними або вертикальними: перші візуально розширюють приміщення, другі – нагадують звичайні штори та візуально подовжують кімнату.
Серпанок або штори з ниток
Яскраві штори з нитки / Фото Pinterest
Серпанок, як і тюль, допомагає розсіювати світло та забезпечує дому приватність. Мінімалістичний вигляд дозволяє шторам з нитки доповнити будь-який інтер'єр, а недорога ціна робить їх вигідним елементом декору.
Щоб текстиль зберігся довше, обирайте серпанок з натуральних ниток. Також спробуйте об'єднати окремі сторони тасьмою.
Плісе
Плісе в інтер'єрі / Фото Pinterest
Полотно, зібране в "гармошку" та зафіксоване тросами є ще однією альтернативою тюлі. Плісе кріпиться до карниза за допомогою кронштейну, найчастіше встановлюються на рами.
Серед переваг плісе – простота в догляді та універсальність.
Римські штори
Римські штори в інтер'єрі / Фото Pinterest
Римські штори – це рівний відріз тканини з поперечними планками. При піднятті римські штори збираються в естетичні складки, в опущеному вигляді – доповнюють інтер'єр натуральними кольорами та текстурами. Вони універсальні, оскільки підходять як для невеликих, так і для просторих приміщень в будь-яких стилях.
Рулонні штори
Рулонні штори в інтер'єрі / Фото Pinterest
Рулонні штори випускаються у багатьох варіантах, вони можуть бути напівпрозорими, фактурними, перфорованими, а також повністю блокувати світло.
У піднятому вигляді рулонні штори виглядають максимально лаконічно, тому ідеальні для стилю мінімалізм. Якщо вікна високі, можна купити штори, висота яких регулюється пультом.
"Розумне" скло
Скло з функцією затемнення / Фото Pinterest
Сучасне рішення, яке замінить тюль та позбавить вас від будь-яких додаткових конструкцій на вікнах. Розумна технологія захисту буває кількох видів, але найпоширеніші варіанти – це термохромне, електрохромне і фотохромне скло. Поверхня змінює стан від матового до прозорого при натисканні кнопки.
Штори в японському стилі
Японські штори в інтер'єрі / Фото Pinterest
Полотняні вироби з обважнювачами внизу переміщаються по карнизу за допомогою механічного або електронного управління.
Добре підходять для всіх кімнат та навіть для кухні, оскільки вони менше поглинають запахи й невибагливі у догляді та чистці.
Вазони
Рослини в інтер'єрі / Фото Pinterest
"Голе" вікно можна прикрити великими кімнатними рослинами. Їх можна поставити на підвіконня або підвісити на шторний карниз.