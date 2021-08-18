Зібрали 8 варіантів, які не лише красиво виглядають, але й мають чимало додаткових переваг. Зокрема, деякі з запропонованих варіантів необов'язково прати та не потрібно прасувати.

Цікаво Скрупульозна увага до деталей: кодаварі, як основний принцип Daikin

Жалюзі

Жалюзі на вікнах / Фото Pexels

Жалюзі – це спеціальні пластини, які змінюють кут нахилу завдяки механічному або електронному управлінню. Конструкція дозволяє сонячному світлу проходити в кімнату, при цьому в темний час доби ви можете повністю приховати дім від допитливих поглядів з вулиці.

Жалюзі кріпляться до стіни, стелі або на віконну стулку. Жалюзі бувають горизонтальними або вертикальними: перші візуально розширюють приміщення, другі – нагадують звичайні штори та візуально подовжують кімнату.

Серпанок або штори з ниток

Яскраві штори з нитки / Фото Pinterest

Серпанок, як і тюль, допомагає розсіювати світло та забезпечує дому приватність. Мінімалістичний вигляд дозволяє шторам з нитки доповнити будь-який інтер'єр, а недорога ціна робить їх вигідним елементом декору.

Щоб текстиль зберігся довше, обирайте серпанок з натуральних ниток. Також спробуйте об'єднати окремі сторони тасьмою.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

Плісе

Плісе в інтер'єрі / Фото Pinterest

Полотно, зібране в "гармошку" та зафіксоване тросами є ще однією альтернативою тюлі. Плісе кріпиться до карниза за допомогою кронштейну, найчастіше встановлюються на рами.

Серед переваг плісе – простота в догляді та універсальність.

Римські штори

Римські штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Римські штори – це рівний відріз тканини з поперечними планками. При піднятті римські штори збираються в естетичні складки, в опущеному вигляді – доповнюють інтер'єр натуральними кольорами та текстурами. Вони універсальні, оскільки підходять як для невеликих, так і для просторих приміщень в будь-яких стилях.

Рулонні штори

Рулонні штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Рулонні штори випускаються у багатьох варіантах, вони можуть бути напівпрозорими, фактурними, перфорованими, а також повністю блокувати світло.

У піднятому вигляді рулонні штори виглядають максимально лаконічно, тому ідеальні для стилю мінімалізм. Якщо вікна високі, можна купити штори, висота яких регулюється пультом.

"Розумне" скло

Скло з функцією затемнення / Фото Pinterest

Сучасне рішення, яке замінить тюль та позбавить вас від будь-яких додаткових конструкцій на вікнах. Розумна технологія захисту буває кількох видів, але найпоширеніші варіанти – це термохромне, електрохромне і фотохромне скло. Поверхня змінює стан від матового до прозорого при натисканні кнопки.

Штори в японському стилі

Японські штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Полотняні вироби з обважнювачами внизу переміщаються по карнизу за допомогою механічного або електронного управління.

Добре підходять для всіх кімнат та навіть для кухні, оскільки вони менше поглинають запахи й невибагливі у догляді та чистці.

Вазони

Рослини в інтер'єрі / Фото Pinterest

"Голе" вікно можна прикрити великими кімнатними рослинами. Їх можна поставити на підвіконня або підвісити на шторний карниз.