Найважливішим предметом спальної кімнати вважається ліжко. Утім, без зручної приліжкової тумби простір для відпочинку буде незручним та малофункціональним.

Якщо ви досі не використовуйте приліжкову тумбу та відчуваєте через це дискомфорт – пропонуємо підійти до розв'язання задачі креативно. Врахувавши стиль спальні, підберіть один із запропонованих варіантів і спробуйте реалізувати його самостійно.

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​1. Тумбочка з цегляних блоків



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Чудове доповнення для спалень в стилі лофт та приміщень, де використовуються й інші натуральні елементи. Перевага такого рішення в тому, що воно підходить практично для будь-якого інтер'єру та прекрасно гармоніює з будь-якими предметами: від книжок та журналів до вазонів й глечиків з водою.

2. Тумбочка з книжок



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Найкраще підійде для мінімалістичної спальні з низьким ліжком. Для створення такої тумбочки ви можете використати старі книги, склеєні клеєм, щоб надати конструкції міцності та стійкості. Обкладинки варто загорнути в папір, який підкреслить кольорові акценти вашої спальні. Це може бути як монохром, так і ціла палітра.

3. Приліжковий табурет



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Дерев'яні табурети та вінтажні крісла можуть стати чудовим доповненням до спальні в прованському стилі для якого й характерна архаїчна простота, а функціональність досягається за допомогою підручних засобів.

4. Дерев'яний ящик



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Ще одне рішення для сучасних дизайнів інтер'єру. Старий дерев'яний ящик, спертий на бічну стінку, може повністю замінити приліжкову тумбу. Щоб освіжити новостворені меблі, спробуйте покрити їх лаком або – білою фарбою.

5. Підвісна тумба



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Щоб не загромаджувати простір маленьких спальних кімнат, використайте підвісні конструкції.

6. Декоративна драбина замість тумби



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Якщо ви не зберігаєте біля ліжка книги, склянку з водою чи девайси, зате часто готуєте на ранок одяг й вам потрібен простір для його зручного розміщення, облаштуйте в спальні розумну альтернативу – декоративну драбину з дерева.



Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Якщо ж ви полюбляєте тримати біля ліжка усе й відразу, використайте це ж рішення, але з розкладною драбиною.