Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей

6 червня 2021 , 14:08
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Джерело:

24 канал

Найважливішим предметом спальної кімнати вважається ліжко. Утім, без зручної приліжкової тумби простір для відпочинку буде незручним та малофункціональним.

Якщо ви досі не використовуйте приліжкову тумбу та відчуваєте через це дискомфорт – пропонуємо підійти до розв'язання задачі креативно. Врахувавши стиль спальні, підберіть один із запропонованих варіантів і спробуйте реалізувати його самостійно. 

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​1. Тумбочка з цегляних блоків 


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Чудове доповнення для спалень в стилі лофт та приміщень, де використовуються й інші натуральні елементи. Перевага такого рішення в тому, що воно підходить практично для будь-якого інтер'єру та прекрасно гармоніює з будь-якими предметами: від книжок та журналів до вазонів й глечиків з водою. 

2. Тумбочка з книжок 


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Найкраще підійде для мінімалістичної спальні з низьким ліжком. Для створення такої тумбочки ви можете використати старі книги, склеєні клеєм, щоб надати конструкції міцності та стійкості. Обкладинки варто загорнути в папір, який підкреслить кольорові акценти вашої спальні. Це може бути як монохром, так і ціла палітра.

3. Приліжковий табурет


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Дерев'яні табурети та вінтажні крісла можуть стати чудовим доповненням до спальні в прованському стилі для якого й характерна архаїчна простота, а функціональність досягається за допомогою підручних засобів.

4. Дерев'яний ящик 


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Ще одне рішення для сучасних дизайнів інтер'єру. Старий дерев'яний ящик, спертий на бічну стінку, може повністю замінити приліжкову тумбу. Щоб освіжити новостворені меблі, спробуйте покрити їх лаком або – білою фарбою. 

5. Підвісна тумба 


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Щоб не загромаджувати простір маленьких спальних кімнат, використайте підвісні конструкції. 

6. Декоративна драбина замість тумби


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Якщо ви не зберігаєте біля ліжка книги, склянку з водою чи девайси, зате часто готуєте на ранок одяг й вам потрібен простір для його зручного розміщення, облаштуйте в спальні розумну альтернативу – декоративну драбину з дерева.


Замість приліжкової тумби: 6 оригінальних ідей / Фото Pinterest

Якщо ж ви полюбляєте тримати біля ліжка усе й відразу, використайте це ж рішення, але з розкладною драбиною.

Автор: Юлія Бабич