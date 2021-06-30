Чим замінити диван у вітальні: оригінальні ідеї для дому

Впродовж багатьох років диван вважався головним місцем для відпочинку. Але сучасний дизайн спростовує цю думку та пропонує безліч цікавих альтернатив для вітальні.

Обираючи меблі, важливо визначитися для чого саме буде використовуватися приміщення. Приступаючи до оформлення вітальні, яка вважається однією з найфункціональніших зон дому, важливо врахувати свої звички, хобі та спосіб життя. Якщо ви часто приймаєте гостей, які залишаються у вас на ніч, – є сенс подбати про диван.

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В іншому разі експерти радять відмовитися від дивана на користь компактніших альтернатив. Перш за все, порада стосується власників невеликих квартир та студій.

Чим замінити диван в невеликих квартирах

М'які крісла



М'які крісла мобільніші за дивани / Фото Pexels

Кілька крісел замість одного дивана забезпечують більшу варіативність в розташуванні меблів. Крісла легко переорієнтувати в просторі, розгортаючи до телевізора, навколо журнального столика, наближуючи до вікна. І це дійсно зручно.

Вибираючи цей варіант, важливо вирахувати точну кількість посадкових місць. Якщо на дивані, в залежності від його площі, може поміститися 3 – 5 людей, то крісло дбає про комфорт лиш одного гостя. Щоб не прорахуватися краще купити кілька резервних складних стільців або табуретів.

Подушки



Подушки доповнять інтер'єр в японському стилі / Фото Japanobjects

Варіант для тих, хто обирає відкритий простір та інтер'єр в стилі бохо чи етніки. Подушки можна хаотично розкидати по підлозі та ховати в шафу, звільняючи місце для занять спортом чи ігор.

Інтер'єр з подушками передбачає, що люди сидітимуть на підлозі, тому подбайте, щоб вона не була холодною – встановіть обігрів або постеліть в зоні вітальні теплий килим.

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Безкаркасні крісла



Доступна альтернатива диванам / Фото Pinterest

Крісла-мішки – ще один трендовий варіант для вашого дому. Але перш ніж купувати його, переконайтеся, що ні у вас, ні у ваших гостей немає проблем з опорно-руховим апаратом, адже вставати з такого крісла не завжди зручно. Основна перевага таких крісел – їх легкість та мобільність. В них зручно дивитися фільми або працювати за ноутбуком.

Підвіконня замість дивану



Підвіконня замість дивану / Фото Unsplash

Широкі підвіконня можна застелити матрацом і пледами, декорувати подушками й поставити поруч пару пуфів. Місце біля вікна підійде кількох людей, а додаткові меблі дозволить розташуватися тут іншим членам сім'ї.

Організовуючи таке місце відпочинку, потрібно подбати, щоб скління було міцним, а підвіконня – невисоким, інакше у вас можуть виникнути проблеми з комфортом.

Софа



Компактна альтернатива дивану / Фото Pexels

Не такий масивний родич дивана може замінити його та ще й зайняти менше місця через відсутність спинки. Софа не загороджує стіни та не ділить простір. Крім цього – це компромісне рішення для невеликого простору.