Обираючи меблі, важливо визначитися для чого саме буде використовуватися приміщення. Приступаючи до оформлення вітальні, яка вважається однією з найфункціональніших зон дому, важливо врахувати свої звички, хобі та спосіб життя. Якщо ви часто приймаєте гостей, які залишаються у вас на ніч, – є сенс подбати про диван.

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В іншому разі експерти радять відмовитися від дивана на користь компактніших альтернатив. Перш за все, порада стосується власників невеликих квартир та студій.

Чим замінити диван в невеликих квартирах

М'які крісла



М'які крісла мобільніші за дивани / Фото Pexels

Кілька крісел замість одного дивана забезпечують більшу варіативність в розташуванні меблів. Крісла легко переорієнтувати в просторі, розгортаючи до телевізора, навколо журнального столика, наближуючи до вікна. І це дійсно зручно.

Вибираючи цей варіант, важливо вирахувати точну кількість посадкових місць. Якщо на дивані, в залежності від його площі, може поміститися 3 – 5 людей, то крісло дбає про комфорт лиш одного гостя. Щоб не прорахуватися краще купити кілька резервних складних стільців або табуретів.

Подушки



Подушки доповнять інтер'єр в японському стилі / Фото Japanobjects

Варіант для тих, хто обирає відкритий простір та інтер'єр в стилі бохо чи етніки. Подушки можна хаотично розкидати по підлозі та ховати в шафу, звільняючи місце для занять спортом чи ігор.

Інтер'єр з подушками передбачає, що люди сидітимуть на підлозі, тому подбайте, щоб вона не була холодною – встановіть обігрів або постеліть в зоні вітальні теплий килим.

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Безкаркасні крісла



Доступна альтернатива диванам / Фото Pinterest

Крісла-мішки – ще один трендовий варіант для вашого дому. Але перш ніж купувати його, переконайтеся, що ні у вас, ні у ваших гостей немає проблем з опорно-руховим апаратом, адже вставати з такого крісла не завжди зручно. Основна перевага таких крісел – їх легкість та мобільність. В них зручно дивитися фільми або працювати за ноутбуком.

Підвіконня замість дивану



Підвіконня замість дивану / Фото Unsplash

Широкі підвіконня можна застелити матрацом і пледами, декорувати подушками й поставити поруч пару пуфів. Місце біля вікна підійде кількох людей, а додаткові меблі дозволить розташуватися тут іншим членам сім'ї.

Організовуючи таке місце відпочинку, потрібно подбати, щоб скління було міцним, а підвіконня – невисоким, інакше у вас можуть виникнути проблеми з комфортом.

Софа



Компактна альтернатива дивану / Фото Pexels

Не такий масивний родич дивана може замінити його та ще й зайняти менше місця через відсутність спинки. Софа не загороджує стіни та не ділить простір. Крім цього – це компромісне рішення для невеликого простору.