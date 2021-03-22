Якщо у вас маленька квартира, або ж ви рідко буваєте вдома – диван у вітальні може бути вам не потрібен. Розповідаємо, як зекономити простір та зробити зручну зону для сидіння.

Перед тим, як купувати меблі, подумайте про їх функціональність. Якщо члени вашої родини не люблять дивитися телевізор, а також часто проводить час не вдома, можливо, вам не потрібен диван у вітальні.

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Наводимо цікаві приклади віталень, де відмовилися від громіздких диванів.

Вітальня-їдальня з великим столом



Вітальня з козеткою / Фото Novate

Головний акцент у цьому приміщенні зробили не на зоні відпочинку, а на обідньому столі. Біля вікна у приміщенні встановили козетку – невелике місце, на якому можна сидіти або лежати.

Вітальня з кріслами



Крісла можуть стати альтернативою дивану / Фото Novate

Зазвичай люди не люблять спілкуватися, сидячи на дивані. Так вони не бачать один одного. Набагато зручніше сидіти на кріслах і розмовляти обличчями один до одного. Тому в зоні відпочинку можна розмістити окремі крісла замість дивану. Якщо поставити між ними журнальний столик, вийде чудове місце для чаювання і навіть сніданків або вечерь.

Простір з круглим або підвісним кріслом



Плетені крісла досить великі та комфортні / Фото Novate

Цей варіант підходить тим, хто живе сам. Замість великого дивану придбайте плетене крісло з великим круглим сидінням. Це місце стане улюбленим у квартирі – тут можна буде релаксувати на повну. Водночас крісло коштує дешевше дивану і не займає багато місця.

Вітальня з кушеткою



Кушетка може стати спальним місцем, коли приїдуть гості / Фото homeasking.com

Кушетка – найкраща альтернатива дивану. Вона вузька й компактна, але виконує функції місця для сидіння.

Особливо актуально обрати такий варіант для крихітних приміщень, а також для прохідних кімнат.

Лавка замість дивану



Лавка допоможе зробити інтер'єр стильним / Фото homeasking.com

Лавка зі спинкою може замінити диван. Якщо обрати стильний і кольоровий варіант, то лавка ще й додасть атмосфери вашому інтер'єру.

Щоб сидіти було зручно, доповніть лавку декоративними подушками.

Подушки на підлозі



Подушки на підлозі допоможуть експериментувати зі стилем / Фото tgorlovka.com

Якщо місця у вашій вітальні зовсім немає, можна виділити куточок для відпочинку. Організуйте зону релаксу на підлозі в будь-якій з кімнат: ви зможе розкладати подушки, а після використання ховати їх до шафи.

Подушки дають величезний простір для креативу: можна експериментувати з кольорами, фактурами, формами. Як показує практика, діти й дорослі люблять сидіти на підлозі, тому такий варіант обов'язково сподобається гостям.

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Зона відпочинку з пуфами



Пуфи компактні та зручні / Фото archidea.com.ua

Якщо немає місця для дивану, придбайте кілька пуфів. Вони компактні, тому з легкістю можуть зберігатися в будь-якій кімнаті, а в разі потреби – зберіть усі разом і розмістіть гостей або сім'ю.