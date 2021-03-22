Як відмовитися від дивану у вітальні: 7 цікавих прикладів з фото
Якщо у вас маленька квартира, або ж ви рідко буваєте вдома – диван у вітальні може бути вам не потрібен. Розповідаємо, як зекономити простір та зробити зручну зону для сидіння.
Джерело:Novate
Перед тим, як купувати меблі, подумайте про їх функціональність. Якщо члени вашої родини не люблять дивитися телевізор, а також часто проводить час не вдома, можливо, вам не потрібен диван у вітальні.
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Наводимо цікаві приклади віталень, де відмовилися від громіздких диванів.
Вітальня-їдальня з великим столом
Вітальня з козеткою / Фото Novate
Головний акцент у цьому приміщенні зробили не на зоні відпочинку, а на обідньому столі. Біля вікна у приміщенні встановили козетку – невелике місце, на якому можна сидіти або лежати.
Вітальня з кріслами
Крісла можуть стати альтернативою дивану / Фото Novate
Зазвичай люди не люблять спілкуватися, сидячи на дивані. Так вони не бачать один одного. Набагато зручніше сидіти на кріслах і розмовляти обличчями один до одного. Тому в зоні відпочинку можна розмістити окремі крісла замість дивану. Якщо поставити між ними журнальний столик, вийде чудове місце для чаювання і навіть сніданків або вечерь.
Простір з круглим або підвісним кріслом
Плетені крісла досить великі та комфортні / Фото Novate
Цей варіант підходить тим, хто живе сам. Замість великого дивану придбайте плетене крісло з великим круглим сидінням. Це місце стане улюбленим у квартирі – тут можна буде релаксувати на повну. Водночас крісло коштує дешевше дивану і не займає багато місця.
Вітальня з кушеткою
Кушетка може стати спальним місцем, коли приїдуть гості / Фото homeasking.com
Кушетка – найкраща альтернатива дивану. Вона вузька й компактна, але виконує функції місця для сидіння.
Особливо актуально обрати такий варіант для крихітних приміщень, а також для прохідних кімнат.
Лавка замість дивану
Лавка допоможе зробити інтер'єр стильним / Фото homeasking.com
Лавка зі спинкою може замінити диван. Якщо обрати стильний і кольоровий варіант, то лавка ще й додасть атмосфери вашому інтер'єру.
Щоб сидіти було зручно, доповніть лавку декоративними подушками.
Подушки на підлозі
Подушки на підлозі допоможуть експериментувати зі стилем / Фото tgorlovka.com
Якщо місця у вашій вітальні зовсім немає, можна виділити куточок для відпочинку. Організуйте зону релаксу на підлозі в будь-якій з кімнат: ви зможе розкладати подушки, а після використання ховати їх до шафи.
Подушки дають величезний простір для креативу: можна експериментувати з кольорами, фактурами, формами. Як показує практика, діти й дорослі люблять сидіти на підлозі, тому такий варіант обов'язково сподобається гостям.
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Зона відпочинку з пуфами
Пуфи компактні та зручні / Фото archidea.com.ua
Якщо немає місця для дивану, придбайте кілька пуфів. Вони компактні, тому з легкістю можуть зберігатися в будь-якій кімнаті, а в разі потреби – зберіть усі разом і розмістіть гостей або сім'ю.
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