Криваво-червоний дім для художників: фото сучасної резиденції в Італії
Цей будинок нагадує кадри з фантастичних фільмів. Якщо ви художник або просто поціновувач прекрасного – орендуйте цю неймовірну резиденцію на півдні Італії.
Південноіталійське місто Альтамура прикрасив незвичний архітектурний об'єкт. Про червоний будинок під назвою Seed Of Time ("Насіння часу" – ред.) повідомляє журнал Amazing Architecture.
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Червоний фасад приваблює увагу перехожих / Фото Amazing Architecture
Автором проєкту стала студія GG-loop. Будинок реконструювали зовні та всередині. Проєкт фасаду назвали Gentle Genius, а внутрішня частина дістала назву Infection.
Будинок складається з поєднання ліній та форм / Фото Amazing Architecture
На фасаді будинку поєднали хаотичні поверхні з пласкими, спокійними. Такий тандем має нагадувати людям про поєднання радості та суму, яке неодмінно буває у житті.
В інтер'єрі використали форми, схожі на бджолині стільники / Фото Amazing Architecture
Інтер'єр помешкання дуже динамічний. Він має спонукати до дії, допомагати генерувати нові ідеї.
Тераса на даху будинку / Фото Amazing Architecture
На даху є велика тераса з живими деревами. З неї можна спостерігати за життям міста, що відбувається прямо на вулиці перед будинком.
Інтер'єр виглядає дуже незвично / Фото Amazing Architecture
Вартість оренди такого будинку становить від 167 доларів за ніч.
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