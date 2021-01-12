Цей будинок нагадує кадри з фантастичних фільмів. Якщо ви художник або просто поціновувач прекрасного – орендуйте цю неймовірну резиденцію на півдні Італії.

Південноіталійське місто Альтамура прикрасив незвичний архітектурний об'єкт. Про червоний будинок під назвою Seed Of Time ("Насіння часу" – ред.) повідомляє журнал Amazing Architecture.

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Червоний фасад приваблює увагу перехожих / Фото Amazing Architecture

Автором проєкту стала студія GG-loop. Будинок реконструювали зовні та всередині. Проєкт фасаду назвали Gentle Genius, а внутрішня частина дістала назву Infection.



Будинок складається з поєднання ліній та форм / Фото Amazing Architecture

На фасаді будинку поєднали хаотичні поверхні з пласкими, спокійними. Такий тандем має нагадувати людям про поєднання радості та суму, яке неодмінно буває у житті.



В інтер'єрі використали форми, схожі на бджолині стільники / Фото Amazing Architecture

Інтер'єр помешкання дуже динамічний. Він має спонукати до дії, допомагати генерувати нові ідеї.



Тераса на даху будинку / Фото Amazing Architecture

На даху є велика тераса з живими деревами. З неї можна спостерігати за життям міста, що відбувається прямо на вулиці перед будинком.

Цей дім можна орендувати на Airbnb. А ще тут відбуваються мистецькі резиденції та культурні заходи.



Інтер'єр виглядає дуже незвично / Фото Amazing Architecture

Вартість оренди такого будинку становить від 167 доларів за ніч.

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