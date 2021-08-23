Чарівний фасад: у Таїланді створили ресторан з дивовижними скульптурними формами з ротангу
Джерело:Contemporist
Туристична інфраструктура Бангкоку дивує та захоплює. Одним із найновіших відкриттів став ресторан із дивовижним та особливим дизайном.
Ресторан привертає увагу своєю незвичною формою та унікальним дизайном. Скульптурні форми з ротангу створюють драматичну особливість та загадку.
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Інсталяцію для ресторану Spice & Barley у Бангкоку створила студія архітектури та дизайну інтер’єрів Enter Projects Asia.
Шикарний проєкт / Фото Сontemporist
Ресторан має скляний фасад висотою 30 метрів, через який чудово видно інтер’єр ресторану та дивовижні конструкції з ротангу.Не уявляєте свого життя без технологій? Тоді осучасніть і своє житло. Кондиціонери та очищувачі повітря Daikin допоможуть вам пізнати всі переваги розумної техніки вдома. Детальніше із продукцією Daikin можна ознайомитись на сайті, заповнивши відповідну форму.
Дивовижне місце / Фото Сontemporist
У дизайні поєднано цифрові 3D-технології з традиційним мистецтвом та ремеслами. Дизайнери створили простір, який імітує пиво під час його розливання в келих.
Захопливий простір / Фото Сontemporist
Скульптурні форми виглядають надзвичайно ефектно. Також пофарбований золотом ротанг приховує різноманітні труби, кондиціонування повітря та інші комунікації.