Цей колір отримав свою назву від графіту – популярного мінералу, який використовується у живописі чи декорі. У ньому поєднуються протилежності – він елегантний і загадковий, теплий та заспокійливий.

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Це ідеальний колір для інтер'єрів і справжній хіт останніх сезонів. Він блискуче підходить для приміщень, оформлених в індустріальному і мінімалістичному стилі, але також пасуватиме для скандинавських і сучасних інтер’єрів.

Стильна вишуканість / Фото Тree house

Цей насичений відтінок лежить між сірим і чорним та славиться своєю універсальністю. Особливо добре він виглядатиме у поєднанні з акцентами виразних кольорів – наприклад, жовтого, бірюзового або насичено-зеленого. Також графіт добре поєднується з натуральними матеріалами: деревом або лозою.

Особливий дизайн / Фото homebook

Графіт також любить пастель – пудрово-рожевий або ніжно-блакитний зроблять графітові елементи в інтер’єрі ще цікавішими.

Затишно та красиво / Фото Apartment Therapy

Окрім дизайну стін варто звернути увагу на темно-сірий диван, який не тільки виглядатиме стильно, але і буде дуже практичним. Більша частина бруду та плям буде зовсім непомітна. Якщо ви хочете отримати цікавий ефект, розбавте темний колір м’якими подушками яскравих або інтенсивних кольорів.

Чарівна простота / Фото Іndustry