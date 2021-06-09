При невеликих площах спальних кімнат та непропорційно протяжних коридорах, дизайнери радять закцентуватися саме на другому приміщенні. Таке рішення вивільнить простір для житлових потреб: ви зекономите його, щоб розмістити більше ліжко, робочу зону чи туалетний столик. Навряд чи ці зони будуть доцільними в коридорі.

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Та перш ніж виносити зони для зберігання в коридори чи передпокій, слід скласти ретельний список всього, що ви плануєте зберігати.

Коридор виконає функції гардеробної

Для зберігання речей в коридорах ідеально підходять високі вбудовані шафи. Якщо двійчасті двері у відкритому вигляді "крастимуть" забагато простору, сміливо вибирайте розсувний варіант. На цей аспект впливає і розмір шафи: чим вона довша, тим доцільніше використовувати двері-купе.

Влаштувавши в передпокої куточок для одягу і взуття, ви розвантажите місце в основних шафах. Одну із секцій бажано виділити для сезонних речей, які часто використовується, а також виокремити місце під верхній одяг та взуття гостей.

Полички, вішалки, коробки



Де зберігати речі в невеликій квартирі / Фото Inmyroom

Коли в одній шафі зберігається одяг для різних пір року, краще розділити її на секції. Ближче до передпокою повинен розташовуватися відділ для верхнього одягу і вуличного взуття. Ще один лайфхак – якщо ви знаєте, що вам треба помістити і довге осіннє пальто, і укорочені куртки, найкраще подбати про те, щоб тримачі вішалок розміщувалися на різній висоті. Це допоможе підтримувати візуальний порядок.

Місце під стелею ви будете використовувати не часто, тож туди зручно закинути дорожні сумки, коробки від техніки на яку ще не спливла гарантія та інші речі, які дістаються лише у разі потреби.

Перш ніж розділити шафу – зробіть умовний перепис гардеробу: скільки речей доведеться повісити на вішалки, скільки – зберігати на полицях. До погонних метрів штанг, на яких вміститься одяг, додайте про запас ще 10 – 20% довжини.



Навісна шафа / Фото stroy-podskazka

Сучасні варіанти інтер'єрів пропонують навісні шафи у коридорах. Таке рішення дозволить зберігати взуття в коробках під шафою.

Що використати замість комода

Є 2 варіанти чим замінити громіздкий комод для спідньої білизни та рушників. Ви можете придбати ліжко з висувними нішами або ж – самостійні висувні ящики. Вони повинні розташовуватися так, щоб ними було зручно користуватися, коли ви стоїте.

Що робити з великогабаритною технікою



Врахуйте всі речі, які будуть зберігатися в шафі / Фото Smalldesignideas

Відведіть в шафі місце для прасувальної дошки, так ви не лише зекономте простір, але й час на пересуванні під час складання випрасуваних речей.

Щоб весь простір не обріс кошиками та забитими полицями, розташуйте в коридорі та кухні спеціальні зони для зберігання господарських предметів і побутової хімії. Найкраще, якщо їх фасади, відповідатимуть загальній стилістиці інтер'єру. Знову ж таки, щоб не прогадати з розмірами, краще заздалегідь визначити, які саме речі будуть зберігатися в тих, чи інших місцях.

Зараз все частіше вдома прибирають роботи-пилососи, тому ви зможете виграти місце, відмовившися від відра та швабри. Компактні рішення допоможуть вам зекономити простір, тож врахуйте це, купуючи техніку.

Порядок у ванній

Сушка білизни теж займає багато місця. Іноді зручно розмістити в санвузлі невелику стельову сушарку, а для великих речей передбачити підлогову складну, яка буде зберігатися в шафі. Кошик для брудної білизни краще прибрати в тумбу, якщо такої не передбачено – виділіть його, зробивши основним акцентом.

Прості рішення



Деякі елементи можуть виконувати кілька функцій / Design-homes

Є рішення, які дозволяють поєднувати приємне з корисним. Наприклад, розширена зона біля вікна. Збільшивши підвіконня, ви отримуєте можливість облаштувати тут робочу зону, місце для зберігання книг та навіть невеличкий диванчик.

На кухні можна збільшити висоту навісних шаф. Щоб вони не навантажували простір, верхній ряд можна зробити зі скляними дверцятами й додати декоративне підсвічування.

Дбайте про фасади

Системи зберігання не повинні нагромаджувати простір. У квартирі не повинно створюватися відчуття, що на вас тиснуть шафи та ящики. Системи зберігання можуть бути вбудованими й зливатися з фоном, а також можуть прикрашати інтер'єр, якщо це – відкриті полиці з декором.