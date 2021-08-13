Бюджетна архітектура, яка створює особливий зв'язок людини з природою

Будинок для сім'ї був спроєктований під час спалаху COVID-19, тому кожне приміщення включає відразу кілька функцій. Простоту інтер'єру урівноважує природа, яка легко інтегрувалася у кожне приміщення та фасад будівлі.

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В'єтнам – тропічна країна з потужним сонячним випромінюванням. Зовнішня посадка дерев допомогла охолодити фасад та відгородити дім від дороги.

Фасад будівлі / Фото The Design Story

Будинок займає площу 117 квадратних метрів. Для його реалізації був затрачений мінімальний бюджет, проте точної цифри архітектори не розкривають. Попри усі обмеження, команді вдалося реалізувати продуманий та інтуїтивний простір для відпочинку та роботи.

Спальня батьків / Фото The Design Story

Спальня батьків / Фото The Design Story

Шафи та ліжко максимально наближені до стін. таким чином архітектори вивільнили якомога більше місця для комфортного пересування домом. У поєднанні з панорамними вікнами, просторим балконом та терасою, вільна площа дарує дому неабияку легкість та повітряність.

Нестандартний спосіб переміщення між рівнями / Фото The Design Story

Для облаштування кожної кімнати був використаний індивідуальний підхід. Наприклад, у спальні 2-х синів подружжя архітектори встановили двоярусні ліжка, звільнивши місце для ігор.



Дитяча / Фото The Design Story



Дитяча / Фото The Design Story

Завдяки канатній сітці переміщення між поверхами нагадує гру. Це ще один аспект, важливий для дітей.

Зелень прикрашає кожен куток дому / Фото The Design Story

У квартирі багато природного світла і зелені. Усі матеріали та меблі підібрані з особливою прискіпливістю, щоб забезпечити цілісність.

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Зелень прикрашає кожен куток дому / Фото The Design Story

Завдяки мінімалістичному підходу, звільнене місце вдалося використати для басейну. Вдень ця зона освітлюється сонячними променями.

У домі встановлений басейн / Фото The Design Story



У домі встановлений басейн / Фото The Design Story



Мінімалізм в інтер'єрі / Фото The Design Story



Фасад дому / Фото The Design Story