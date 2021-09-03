Бункер II світової війни: на що планують перетворити споруду, котра не відкривалася 70 років

У Англії представили проєкт перетворення закинутого бункера 1939 року на неймовірний будинок для відпочинку з видом на море. Бункер не відривався понад 70 років, занедбана споруда має бетонний каркас та ззовні практично непомітна.

Споруда розташована у Дорсеті – графство Англії, розташоване на узбережжі протоки Ла-Манш. Закинутий бункер колись був частиною радіолокаційної станції RAF Ringstead. Будівля вбудована у ґрунт та не має вікон. Проєктом змін та реконструкції займеться відома британська студія Lipton Plant Architects.

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Згідно з проєктом, у споруди має з’явитися кілька вікон, а одну зі стін планують зробити повністю скляною. З оглядової кімнати відкриється чарівний морський пейзаж.

Покинутий бункер / Фото dezeen

Оновлена будівля матиме майже 80 квадратних метрів. Тут планують розмістити салон, дві спальні, кухню та ванну кімнату. Архітектурна студія зазначає, що така реконструкція стане чудовою можливістю оцінити історію воєнного часу.

Чарівний проєкт / Фото dezeen

За винятком скляної стіни зовнішній вигляд бункера залишиться майже незмінним. Інтер’єр вирізнятиметься відкритими бетонними стінами, відсутністю лоску та зайвих відволікаючих деталей.