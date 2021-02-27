Красивий дім в закинутому ангарі: приклад інтер'єру з Польщі – фото

Джерело:інстаграм Lofdesigne
Ангар перетворили у затишний дім зі сучасним інтер'єром у стилі лофт. У ньому вийшло зробити надзвичайно красивий дизайн.
Стиль лофт передбачає використання для помешкань нежитлового фонду: старих заводів, недобудованих багатоповерхівок тощо. Житло у старому ангарі також є прикладом стилю лофт.
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Зі старого ангару зробили будинок / Фото Lofdesigne
Зовні дім пофарбували у колір темного дерева. Особливої атмосфери додають вогники, які видно крізь великі вікна. Біля входу є невелика тераса, на якій можна обідати або приймати гостей.
Інтер'єр будинку в ангарі / Фото Lofdesigne
Панорамні вікна задають тон усьому помешканню. Вони пропускають багато природного світла і дають змогу милуватися околицями.
Стіни білого кольору / Фото Lofdesigne
В інтер'єрі використали переважно білий колір. Ним пофарбували цегляні стіни між кімнатами, дерев'яні несучі стіни. Також тут чимало меблів білого кольору. Білий колір є і в санвузлах.
Білі меблі у ванній кімнаті / Фото Lofdesigne
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Загальну атмосферу доповнює дерев'яна підлога. Стиль лофт у цьому будинку сильно виграє завдяки несучим дерев'яним балкам та металевим конструкціям.
Інтер'єр в ангарі / Фото Lofdesigne