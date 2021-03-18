Мистецтво у стилі лофт: як виглядає будинок дизайнерів під Києвом – фото

У цьому будинку мешкають дизайнери. В інтер'єрі панує творча атмосфера і традиційний лофтовий дух свободи.

Житло зробили у колишній адміністративній будівлі. Спершу тут не було нічого: утеплення, комунікацій і навіть достатньої кількості природного освітлення.

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Стеля у вітальні має висоту 6 метрів / Фото The Village

Площа будинку становить 197 квадратних метрів. У помешканні вражає висота стелі – 6 метрів.

Власники та автори проєкту Олег Волосовський та Олена Логвінець зі студії дизайну loft buro вирішили вдихнути у дім нове життя. Впевненості їм додав вид на річку та великий простір.



Фішкою простору стала піч-камін / Фото The Village

Проєкт створювали близько 2 років. У помешканні довелося реконструювати фасади та внутрішні приміщення, прокласти комунікації, створити терасу і виконати озеленення.



У помешканні багато антикваріату та артоб'єктів / Фото The Village

В інтер'єрі чимало антикваріату та різноманітних арт-об'єктів. Фішкою простору стала вітальня з високою стелею та каміном, декорованим кахлями смарагдового відтінку. Стіни у вітальні декорували чорною керамікою, виготовленою вручну.



В інтер'єрі багато дерева та неіржавної сталі / Фото The Village

Головними матеріалами в будинку стали натуральне дерево, камінь та неіржавна сталь.

До приватної зони будинку можна потрапити через старовинні ворота. У цій зоні розмістили спальню, гардеробну та ванну кімнати.



Фігурці коня близько 200 років / Фото The Village

У обох ванних розташували цікаві мийки – їх привезли з Балі. Одну з них вирізали з цільного шматка мармуру, а другу – зі скам'янілого дерева. Щоб підкреслити унікальність раковин, для підлоги обрали шестикутну плитку з натурального сланцю.



У приватну зону можна потрапити через старовинні ворота / Фото The Village

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Зона кухні нагадує інтер'єр ресторану / Фото The Village

В будинку багато унікальних меблів та декору. Наприклад, триметровий дерев'яний стіл знайшли на авіаційному заводі, а в японській шафі колись зберігали татамі. Фігурці коня, що розташована в центрі лофту – вже 200 років, а світильник над обіднім столом є артоб'єктом, який придумав власник будинку.

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