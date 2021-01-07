У цьому помешканні живе дівчина, яка полюбляє затишок і яскравий декор. Захоплення переросло в те, що тепер її будинок має власний блог і майже півмільйона прихильників.

Мажена Марідеко – господиня цього неймовірного будинку в стилі хюґе. Вона мешкає у Варшаві, Польща. Мажена демонструє яскраві кадри з життя у своєму будинку на сторінці в Instagram.

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В інтер'єрі використали багато штучного хутра, плетених покривал. Стіни в будинку переважно білі, а підлога – кольору натурального дерева. У декорі переважають коричневі та світло-сірі відтінки. Тут багато гірлянд, лампочок, свічок та псевдокамінів.

Господиня демонструє, як прикрасити куточки різних кімнат у стилі хюґе. Це можна побачити на відео "до" та "після".

Двір будинку також прикрашений гірляндами, інсталяціями та пледами. Тут створили затишний куточок для відпочинку із плетеними кріслами.

Вхідні двері до будинку прикрасили ліхтарями, живими ялинками та гірляндами.

На стінах розвішали багато постерів. Тут, як і скрізь в будинку, поставили живу хвою. Одним з основних елементів декору є світло. Гірлянди, свічки, невеликі лампи, ліхтарі – усе це створює неймовірний затишок та робить інтер'єр неповторним.

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