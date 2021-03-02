Хата-мазанка: дім українського архітектора переміг на міжнародному конкурсі

На всесвітньо відомому конкурсі IIDA 2020 Global Excellence Awards в одній з номінацій перемогу здобув будинок українського архітектора Сергія Махна. У помешканні поєднали традиційний український та японський стилі.

Цей проєкт називається "Дім Шкруба". Його автором і власником є відомий український архітектор Сергій Махно. Дім площею 370 квадратних метрів розташований у селі Козин, що в Київській області.

Дивовижно Чарівна стіна: відомий художник зробив цифровий витвір мистецтва



Дім Шкруба побудований у стилі хати-мазанки / Фото Студія Махна

Архітектор здійснив реконструкцію будинку у 2019 році й мешкає там зі своєю родиною. У цьому домі виховують 3 синів: Хікару, Тадао та Івана.

Дім є прототипом української хати-мазанки. Його дах вкритий очеретом, а стіни оздоблені глиною за тією ж технікою, яку використовували в українських сільських хатах.



У помешканні використали японську філософію вабі-сабі / Фото Студія Махна

Також в будівництві використали японську філософію вабі-сабі. Основною ідеєю вабі-сабі є пошук гармонії та краси в неідеальних речах.

Також в будинку представлена колекційна та авторська кераміка родини Махно.

Дім Шкруба переміг у категорії "Великі резиденції".



Стіни будинку оздоблені глиною / Фото Студія Махна

Вам сподобається Без кредитів та іпотеки: з лондонського автобусу зробили квартиру мрії

Що було раніше