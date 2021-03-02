Хата-мазанка: дім українського архітектора переміг на міжнародному конкурсі
На всесвітньо відомому конкурсі IIDA 2020 Global Excellence Awards в одній з номінацій перемогу здобув будинок українського архітектора Сергія Махна. У помешканні поєднали традиційний український та японський стилі.
Джерело:IIDA 2020 Global Excellence Awards
Цей проєкт називається "Дім Шкруба". Його автором і власником є відомий український архітектор Сергій Махно. Дім площею 370 квадратних метрів розташований у селі Козин, що в Київській області.
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Дім Шкруба побудований у стилі хати-мазанки / Фото Студія Махна
Архітектор здійснив реконструкцію будинку у 2019 році й мешкає там зі своєю родиною. У цьому домі виховують 3 синів: Хікару, Тадао та Івана.
Дім є прототипом української хати-мазанки. Його дах вкритий очеретом, а стіни оздоблені глиною за тією ж технікою, яку використовували в українських сільських хатах.
У помешканні використали японську філософію вабі-сабі / Фото Студія Махна
Також в будівництві використали японську філософію вабі-сабі. Основною ідеєю вабі-сабі є пошук гармонії та краси в неідеальних речах.
Також в будинку представлена колекційна та авторська кераміка родини Махно.
Дім Шкруба переміг у категорії "Великі резиденції".
Стіни будинку оздоблені глиною / Фото Студія Махна
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Що було раніше
- у 2020 році будинок здобув перемогу у номінації "Професійний дизайн інтер'єру". Ця перемога стала першою для українців на конкурсі International Design Awards.
- Також будинок вигравав головну нагороду премії A' Design & Competition, гран-прі українського конкурсу "Інтер'єр року" та потрапив у лонглист Dezeen Awards 2020.
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