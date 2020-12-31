Його можна подарувати на Новий рік: як виглядає будинок площею 6 метрів, у якому є все для життя
Чимало людей в Європі захоплюються мініатюрними будинками на колесах. І, хоча закони більшості країн не дозволяють жити у них постійно, дехто зважується поміняти звичну квартиру на мінібудинок. Так зробила власниця крихітного дому у Франції.
Закони часто суворо обмежують площу таких будинків, тому дизайнерам та архітекторам доводиться вміщувати в крихітний простір все необхідне. Про дім площею 6 квадратних метрів у Франції повідомляє Novate.
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Помешкання зробили у трейлері / Фото Novate
Власниця невеликого клаптика землі в департаменті Мен і Луара вирішила придбати дім на колесах замість звичного житла. Це дає змогу уникнути проблем з іпотекою й величезних виплат за житло. Проєкт будинку був зроблений компанією Baluchon, що спеціалізується на виробництві крихітних помешкань.
У цьому будинку можна навіть приймати гостей / Фото Novate
За основу будинку взяли двоколісний причеп – закон дозволяє жити у такому. Коштом максимально допустимої висоти дизайнерам вдалося розмістити в будинку все необхідне.
При вході в дім розташована вітальня. Основним предметом інтер'єру у ній є диван з вбудованими ящиками для зберігання. Також тут розмістили вузький стіл, що слугує водночас обідньою зоною та робочим місцем.
Усе зроблено дуже компактно / Фото Novate
В будинку немає шаф – замість них зробили відкриті стелажі, аби зекономити місце.
Кухню обладнали за всіма правилами. Тут є невеликий гарнітур з вбудованою мийкою, духова шафа та мініхолодильник.
У дивані зробили вбудовані тумби для речей / Фото Novate
В будинку є крихітна ванна кімната, де навіть можна прийняти душ з гарячою водою.
В маленькій кухні є все для приготування улюблених страв / Фото Novate
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На горищі зробили зону спальні. Сюди доводиться підійматися драбиною. Власниця мешкає тут удвох зі своєю кицькою.
Спальня розташована на другому поверсі / Фото Novate
Дах пофарбували в зелений колір, щоб будинок гармонійно виглядав на тлі природи довкола.
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