Чимало людей в Європі захоплюються мініатюрними будинками на колесах. І, хоча закони більшості країн не дозволяють жити у них постійно, дехто зважується поміняти звичну квартиру на мінібудинок. Так зробила власниця крихітного дому у Франції.

Закони часто суворо обмежують площу таких будинків, тому дизайнерам та архітекторам доводиться вміщувати в крихітний простір все необхідне. Про дім площею 6 квадратних метрів у Франції повідомляє Novate.

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Помешкання зробили у трейлері / Фото Novate

Власниця невеликого клаптика землі в департаменті Мен і Луара вирішила придбати дім на колесах замість звичного житла. Це дає змогу уникнути проблем з іпотекою й величезних виплат за житло. Проєкт будинку був зроблений компанією Baluchon, що спеціалізується на виробництві крихітних помешкань.



У цьому будинку можна навіть приймати гостей / Фото Novate

За основу будинку взяли двоколісний причеп – закон дозволяє жити у такому. Коштом максимально допустимої висоти дизайнерам вдалося розмістити в будинку все необхідне.

При вході в дім розташована вітальня. Основним предметом інтер'єру у ній є диван з вбудованими ящиками для зберігання. Також тут розмістили вузький стіл, що слугує водночас обідньою зоною та робочим місцем.



Усе зроблено дуже компактно / Фото Novate

В будинку немає шаф – замість них зробили відкриті стелажі, аби зекономити місце.

Кухню обладнали за всіма правилами. Тут є невеликий гарнітур з вбудованою мийкою, духова шафа та мініхолодильник.



У дивані зробили вбудовані тумби для речей / Фото Novate

В будинку є крихітна ванна кімната, де навіть можна прийняти душ з гарячою водою.



В маленькій кухні є все для приготування улюблених страв / Фото Novate

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На горищі зробили зону спальні. Сюди доводиться підійматися драбиною. Власниця мешкає тут удвох зі своєю кицькою.



Спальня розташована на другому поверсі / Фото Novate

Дах пофарбували в зелений колір, щоб будинок гармонійно виглядав на тлі природи довкола.