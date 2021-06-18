KHI House & Art Space розташований в оливковому гаю на півдні Пелопоннесу. Проєкт утворений єдиною суцільною брижовою стіною, яка обрамлює внутрішні дворики на кінці кожного "крила" будівлі.

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Х-подібний масив ділить ділянку на чотири окремі ділянки, забезпечуючи садам мінливе затінення протягом дня.

Генплан будинку / Фото archdaily.com

KHI поєднує в собі два екстремальних прийоми, що доповнюють один одного – внутрішні дворики забезпечують медитативне огородження, а західне крило й дах навпаки забезпечують безперешкодний панорамний вид на море, – говорить Тео Сарантоглу Лалис.

Вхід до будинку / Фото archdaily.com

Поверхня стіни декорована литими бетонними брижами, амплітуда яких зменшується по довжині фасаду. Хід сонця створює гру тіней протягом дня. Стіна виступає фоном для тіней дерев.

Оце так краєвид! / Фото archdaily.com

KHI був розроблений архітекторами з Лондона та Брюсселя – Тео Сарантоглу Лалісом та Дорою Свейд. Висота проєкту обмежена найвищою точкою навколишніх оливкових дерев, які при цьому не закривають панорамний вид на море з тераси на даху. Викопану землю заново застосували, щоб створити конічний перехід, що дозволяє "м'якше" інтегрувати проєкт в аграрний ландшафт.

Вихід на терасу / Фото archdaily.com

Західне крило містить зони загального користування, а також великий отвір у бік моря та південної тераси. Внутрішньо кожна кімната розширена терасою та внутрішнім двориком. Стіна кімнати виступає назовні й створює обрамлення для лимонного дерева. Відсутність кутів і візуальна безперервність стін розширюють простір.

Тераса із лимонним деревом / Фото archdaily.com

KHI був замовлений парою колекціонерів мистецтва та поєднує елементи типології галереї з монастирською типологією закритих садів, – зазначає автор проєкту.

Кухня із виходом до басейну / Фото archdaily.com

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Тераса із басейном та лежаками / Фото archdaily.com

Проєкт був побудований місцевими підрядниками за підтримки LASSA з цифрового проєктування та виготовлення нестандартних деталей. Архітектори співпрацювали з компанією, що спеціалізується на виробах з полістиролу.

Полістирол – продукт полімеризації стирену. Його виробляють із рідкого стирену, вихідною сировиною для якого є нафта та кам'яне вугілля. Тверда, пружна, безбарвна, прозора, гнучка та негігроскопічна речовина.

Душ просто неба біля лимонного дерева. Неймовірно! / Фото archdaily.com

Ця стратегія дозволила проводити виробництво за межами майданчика за допомогою цифрового різання гарячим дротом таких важливих конструктивних елементів, як бетонна опалубка, що використовується для лиття брижової стіни, спеціальні освітлювальні елементи, що містяться в стелі, ландшафтні форми, а також предмети меблів на замовлення.

Екстер'єр будинку / Фото archdaily.com

Легкість опалубки дозволила полегшити транспортування та монтаж. Всю опалубку потім перерізали на листи й повторно використовували як ізоляцію для стін та стелі. Такий спосіб дозволив мінімально використовувати промислово вироблені будівельні деталі. У проєкті було використано бетон та тераццо місцевого виробництва.

Вікно із краєвидом на гори / Фото archdaily.com