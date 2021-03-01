Квартира у мікроавтобусі: як пара з Лондона зробила затишний дім на колесах

Мандрівники з Лондона здійснили давню мрію і переробили мікроавтобус у стильне та комфортне помешкання. Розповідаємо про те, як їм це вдалося.

Макс та Іоана – пара мандрівників, які переїхали до Лондона з Молдови та Румунії відповідно. Відчайдушні шукачі пригод мандрують на велосипедах, живуть у палатках і насолоджуються життям.

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Так автобус виглядав до реконструкції / Фото instagram.com/penguin.escape

Макс та Іоана 2 роки мріяли придбати авто і зробити з нього будинок на колесах. Незадовго до пандемії їх мрія здійснилася.

Мандрівники купили мікроавтобус Volkswagen Crafter і тепер переробляють та вдосконалюють його увесь час. Будинок на колесах має назву Пірат.



У домі на колесах зробили затишний інтер'єр / Фото instagram.com/penguin.escape

У задній частині автомобіля було одне вікно. Іоана пожартувала, що машина схожа на пірата з одним оком. Так і з'явилася назва для помешкання.

Мандрівники почали переробляти авто, щоб подорожувати й жити у ньому в період пандемії.

Відеоекскурсія будинком на колесах:

В мікроавтобусі вдалося зробити кухню з холодильником, мийкою та плитою, душову кабіну, спальну зону та полиці для зберігання речей.

Душова кабіна у мікроавтобусі:

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Пара розповідає, що роботи над помешканням ще дуже багато, але воно вже служить їм у мандрівках.