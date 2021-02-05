Власне село на Гаваях: як виглядає маєток для відпочинку на райському острові – фото

Подружжя придбало ділянку на Гаваях, де побудували дім для відпочинку та відновлення. Помешкання нагадує хатинку в селі: тут немає дверей, а крізь величезні вікна можна насолоджуватися природою острова.

Джерело: House Beautiful

Проєкт виконали архітектори зі студії Walker Warner Architects із Сан-Франциско. Маєток займає три чверті гектара.

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Інтер'єр зробили максимально відкритим / Фото House Beautiful

Під будинком розташовані поля чорної лави, що опинилася тут після виверження вулкану Хуалалая в 1801 році. Архітектура будинку також спадає і тече, немов розжарена лава.

У головній будівлі розташували їдальню, кухню та вітальню. Вона нагадує традиційний гавайський будинок із солом'яним трав'яним дахом.



Тераса з видом на океан / Фото House Beautiful

Також на території побудували окремі гостьові будинки. Цей маєток нагадує невелике гавайське село.

Тут навіть немає формальних вхідних дверей. До будівель можна потрапити крізь великі панорамні вікна.

Господарі хотіли якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, тому будинок, фактично, з'єднаний з природою довкола. У всіх ванних кімнатах є відкритий душ, що розташований майже на вулиці.



З вікон будинку можна милуватися природою довкола / Фото House Beautiful

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Стіни головного будинку зроблені з цементу, вкритого коралами. Двері й вікна виготовили з дуба, а стелю оздобили червоним кедром. Ці матеріали дуже стійкі до гавайської погоди, а ще – до поширених тут термітів.



Басейн, у який сідає сонце / Фото House Beautiful

Цікавим рішенням став басейн у внутрішньому дворику. Його встановили на осі сонцестояння, і у цей день сонце сідає прямо в центр води.

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