Дерево і солома: як виглядає інтер'єр просторого будинку на березі океану – фото

Цей дім призначений для повільного та спокійного відпочинку. Він розташований у приморському містечку Пуерто-Ескондідо, що в Мексиці.

Основу будинку складає бетонна конструкція, хоча візуально цей дім нагадує повністю дерев'яний. Проєкт під назвою Casa Cova був створений архітектурною фірмою Anonimous.

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Із зовнішнього боку дім виглядає дуже просто / Фото Dezeen

Солом'яний дах і скромні розміри із зовнішнього боку роблять будинок схожим на хатину в селі. Однак це відчуття оманливе – за скромний фасадом прихований розкішний дім для відпочинку.



У стінах зробили маленькі отвори для вентиляції / Фото Dezeen

Основними матеріалами для будівництва Casa Cova стали бетон, дерево та сухе пальмове листя. Цей дім призначений для відпочинку двох сімей.



В інтер'єрі використали багато дерева / Фото Dezeen

Площа будинку складає 1287 квадратних метрів. Простір дому складається з основного приміщення та двох рукавів, що тягнуться до моря.

У центральному приміщенні розташована громадська зона, а в рукавах – спальні для родин.

Для того, щоб уникнути затоплення під час можливої повені, дім підняли над землею на 1,5 метра. У стінах із бетону зробили крихітні квадратні отвори, що забезпечують поперечну вентиляцію.



Будинок має П-подібну форму / Фото Dezeen

Однак отвори мають не тільки практичне значення. Завдяки їм до оселі потрапляє світло – його візерунки динамічно змінюються протягом дня.



Вид на розкішний будинок згори / Фото Dezeen

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У центральній зоні дому розташували вітальню, обідню зону й бар. В основу проєкту був покладений великий басейн, до якого є виходи з усіх кімнат.



У внутрішніх двориках є зони для релаксу / Фото Dezeen

Зони зі спальнями з'єднані між собою внутрішніми двориками. У них можна проводити час на свіжому повітрі, лежачи у гамаках.