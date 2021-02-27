Мрія дітей і дорослих: 3 приголомшливих будинки на дереві – фото, відео

Дорослі також хочуть мати будинок на дереві. Вони роблять їх великими й стильними, а дехто навіть б'є світові рекорди.

Якщо ви в дитинстві мріяли мати будиночок на дереві, але не мали змоги, не потрібно впадати у відчай. Розповідаємо про стильні й великі будинки між дерев для дорослих.

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Важко уявити, що це будиночок на дереві / Фото Novate

Він розташований у Кроссвілі. Його визнали найбільшим будинком на дереві у світі.

Будинок повністю зроблений з дерева, тут є кілька поверхів, на які ведуть дерев'яні сходи.

Дивіться відео про найбільший у світі дім на дереві:

Летюча тарілка у Швеції



Ви будете здивовані, побачивши у лісі такий будиночок / Фото Novate

У такій незвичній конструкції розташований готель. Всередині усе теж має космічну тематику: наприклад, ліжка і постільна білизна з сузір'ями.

Дивіться відео, як облаштований будинок-НЛО:

Гніздо серед дерев



Всередині є все необхідне для комфортного перебування / Фото Novate

У гнізді також розташований готельний номер. Всередині він є досить комфортним. Там може розміститися 4 людини. З ліжка можна спостерігати за природою довкола крізь круглі отвори.

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Як жити у гнізді, дивіться на відео: