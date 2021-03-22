Будинок з чорними стінами: фото неймовірно стильного помешкання в Австралії

У цьому розкішному будинку мешкає подружжя з 2 маленькими дітьми. Власники мріяли мати багато природного світла та розумне планування у своєму домі.

Помешкання розташоване в місті Бальмейн, що в Австралії. Переплануванням і ремонтом займалися фахівці студії Carter Williamson Architects.

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Панорамні вікна забезпечують достатню кількість природного світла / Фото Dezeen

До оригінального будинку додали 2-й поверх. На 1-му поверсі зробили засклені двері висотою від стелі до підлоги – вони забезпечують оптимальний рівень освітленості.



Інтер'єр будинку в Австралії / Фото Dezeen

Проєкт назвали Screen House ("Будинок з екранами" – переклад 24 канал). По периметру саду архітектори встановили екрани з перфорованими отворами, що пропускають світло. Таким чином вони забезпечили приватність мешканців у районі з щільною забудовою.



Кухня з інтер'єром у чорному кольорі / Фото Dezeen

Всередині будинку зробили чимало стін, вкритих чорним покриттям "з бульбашками". Вони перегукуються з екранами у дворі.



Внутрішній двір будинку / Фото Dezeen

Особливу увагу приваблює стильна ванна кімната з асиметричним похилим дахом. Тут також зробили вікна до підлоги, чорні стіни та підлогу й додали дерев'яні елементи.



Ванна кімната з похилим дахом / Фото Dezeen

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В інтер'єрі використали чимало дерев'яних акцентів. З дерева виготовлені сходи, віконні рами, обідній стіл і навіть світильники в зоні кухні відтворюють дерев'яні мотиви.



Дерев'яні сходи на 2-й поверх / Фото Dezeen