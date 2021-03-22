Будинок з чорними стінами: фото неймовірно стильного помешкання в Австралії

Джерело:Dezeen
У цьому розкішному будинку мешкає подружжя з 2 маленькими дітьми. Власники мріяли мати багато природного світла та розумне планування у своєму домі.
Помешкання розташоване в місті Бальмейн, що в Австралії. Переплануванням і ремонтом займалися фахівці студії Carter Williamson Architects.
Вражає Забута велич: розкішні інтер'єри занедбаних театрів з різних країн
Панорамні вікна забезпечують достатню кількість природного світла / Фото Dezeen
До оригінального будинку додали 2-й поверх. На 1-му поверсі зробили засклені двері висотою від стелі до підлоги – вони забезпечують оптимальний рівень освітленості.
Інтер'єр будинку в Австралії / Фото Dezeen
Проєкт назвали Screen House ("Будинок з екранами" – переклад 24 канал). По периметру саду архітектори встановили екрани з перфорованими отворами, що пропускають світло. Таким чином вони забезпечили приватність мешканців у районі з щільною забудовою.
Кухня з інтер'єром у чорному кольорі / Фото Dezeen
Всередині будинку зробили чимало стін, вкритих чорним покриттям "з бульбашками". Вони перегукуються з екранами у дворі.
Внутрішній двір будинку / Фото Dezeen
Особливу увагу приваблює стильна ванна кімната з асиметричним похилим дахом. Тут також зробили вікна до підлоги, чорні стіни та підлогу й додали дерев'яні елементи.
Ванна кімната з похилим дахом / Фото Dezeen
Актуально Як зробити розкішний інтер'єр без зайвих витрат: поради дизайнерів
В інтер'єрі використали чимало дерев'яних акцентів. З дерева виготовлені сходи, віконні рами, обідній стіл і навіть світильники в зоні кухні відтворюють дерев'яні мотиви.