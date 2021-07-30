На відміну від традиційних притулків, усі квартири ізольовані, мають власний санвузол та окреме ліжко. Крім того, проєкт передбачає парк для собак і зелені насадження, що дозволяє жителям завести домашніх улюбленців та проводити більше часу на свіжому повітрі.

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Цей проєкт демонструє, що потреби населення виходять далеко за рамки традиційних уявлень про те, якою може бути інфраструктура, – прокоментував результат Майк Фундерберг, віцепрезидент компанії, яка виступила головним підрядником проєкту.



Житловий комплекс для бездомних / Фото Urbanize

Комплекс Hilda L Solis Care, розташований на ділянці площею 1,7 гектара в центрі Лос-Анджелеса. Свою назву він отримав в честь Хільди Л. Соліс, яка очолює Наглядову раду округу Лос-Анджелес.

Рушійною силою став Covid-19



Для будівництва використовувалися 3 різні модульні компоненти / Фото Urbanize

На місці теперішнього комплексу планували звести тюрму. Однак під час пандемії пріоритети міста змінилися. За офіційними даними, без житла залишилося 60 000 жителів Лос-Анджелесу.

На старті проєкту, команда задумала серію однорівневих конструкцій та кілька багаторівневих будівель. Для будівництва використовувалися 3 різні модульні компоненти: перероблені транспортні контейнери, збірні блоки з дерев'яним каркасом і мобільні блоки. Модульні елементи, які можна було побудувати за межами об'єкта, допомогли прискорити реалізацію проєкту.

Проєктування, отримання дозволів та будівництво були неймовірно прискорені, щоб задовольнити збільшену потребу в домівках під час пандемії, – заявили в NAC Architecture.



Загальна зона / Фото Urbanize

В результаті комплекс площею 5 946 квадратних метрів, був побудований за 6 місяців. Тут передбачено 232 квартири та загальна будівля з кухнею, їдальнею та пральними кімнатами.

Як виглядають кімнати

Щоб вантажні контейнери були придатні для проживання, в них вирізали великі вікна і повністю утеплили стіни та стелі.



У кожній кімнаті є все необхідне для життя / Фото Urbanize

Щоб зменшити поширення коронавірусу і підвищити автономію жителів, всі блоки обладнані власними системами опалення та вентиляції.



У кожній кімнаті є власний санвузол / Фото Urbanize

Згідно з вебсайтом Хільди Соліс, вартість проєкту склала 57 мільйонів доларів.