Злочини проти дизайну: фото будинків з жахливим інтер'єром
Не тільки стильні інтер'єри приваблюють увагу. Пропонуємо вам добірку помешкань, де точно зекономили на дизайнері.
Про будинки з дивним оздобленням розповідає ресурс Boredpanda.
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1. Підлога – це лава!
Пам'ятаєте дитячу гру? Підлога була небезпечною зоною, тому на неї не можна було наступати. Потрібно було пересуватися по квартирі виключно за допомогою меблів і власної спритності.
Мешканці цього ірландського будинку, очевидно, мають пристрасть до подібних ігор. Інакше чим пояснити таке яскраве покриття?
Підлога шалених відтінків в ірландському будинку / Фото Boredpanda
2. Якщо мрієте жити в замку
Доведеться дотримуватися суворого королівського стилю. Навіть не думайте, що у вас буде звичайний туалет чи ванна. Усе має виглядати максимально пишно та розкішно.
Як у цьому ірландському маєтку.
В будинку все оформлено стилі сучасної "королівської розкоші" / Фото Boredpanda
3. Коли любиш своє авто більше, ніж будь-кого
Ви не знаєте, що таке розкіш, якщо не бачили фото інтер'єру цього ірландського маєтку. У ньому знайшлося місце навіть для автомобіля.
Автомобіль у вітальні викликає подив / Фото Boredpanda
4. Йти "по головах"
Власники будинку вирішили, що звичайні сходи – це надто нудно. Тому вони розмістили під кожною сходинкою… фото усіх членів сімейства. З точки зору дизайну вийшло на трійку.
Дивне місце для сімейних фотографій / Фото Boredpanda
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5. Дім, у якому є все
Власники цього помешкання використали для декору буквально кожну річ, що траплялася на їх шляху. Тому розгледіти щось тут непросто – усі поверхні вкриті сотнями предметів.
Картину доповнюють яскраві візерунки на стінах та підлозі.
У домі змішано безліч кольорів і стилів / Фото Boredpanda
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