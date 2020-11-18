Не тільки стильні інтер'єри приваблюють увагу. Пропонуємо вам добірку помешкань, де точно зекономили на дизайнері.

Про будинки з дивним оздобленням розповідає ресурс Boredpanda.

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1. Підлога – це лава!

Пам'ятаєте дитячу гру? Підлога була небезпечною зоною, тому на неї не можна було наступати. Потрібно було пересуватися по квартирі виключно за допомогою меблів і власної спритності.

Мешканці цього ірландського будинку, очевидно, мають пристрасть до подібних ігор. Інакше чим пояснити таке яскраве покриття?



Підлога шалених відтінків в ірландському будинку / Фото Boredpanda

2. Якщо мрієте жити в замку

Доведеться дотримуватися суворого королівського стилю. Навіть не думайте, що у вас буде звичайний туалет чи ванна. Усе має виглядати максимально пишно та розкішно.

Як у цьому ірландському маєтку.



В будинку все оформлено стилі сучасної "королівської розкоші" / Фото Boredpanda

3. Коли любиш своє авто більше, ніж будь-кого

Ви не знаєте, що таке розкіш, якщо не бачили фото інтер'єру цього ірландського маєтку. У ньому знайшлося місце навіть для автомобіля.



Автомобіль у вітальні викликає подив / Фото Boredpanda

4. Йти "по головах"

Власники будинку вирішили, що звичайні сходи – це надто нудно. Тому вони розмістили під кожною сходинкою… фото усіх членів сімейства. З точки зору дизайну вийшло на трійку.



Дивне місце для сімейних фотографій / Фото Boredpanda

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​5. Дім, у якому є все

Власники цього помешкання використали для декору буквально кожну річ, що траплялася на їх шляху. Тому розгледіти щось тут непросто – усі поверхні вкриті сотнями предметів.

Картину доповнюють яскраві візерунки на стінах та підлозі.



У домі змішано безліч кольорів і стилів / Фото Boredpanda