Якщо ви давно мріяли провести вікенд в маленькому будинку серед лісу чи гір – пропонуємо обрати один із цих чудових варіантів.

Про будинки для відпустки повідомляє журнал Veter do it.

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Котедж в селі Літочки



Дерев'яний дім під Києвом / Фото Airbnb

Цей затишний будинок розташований у Броварському районі під Києвом. Він чудово пасує для вихідних в колі родини чи друзів.



Вітальня зроблена для затишних вечорів / Фото Airbnb

Особливостями інтер'єру в цьому котеджі є цегляні стіни у вітальні. У центрі простору розташували камін. Зовні дім оздобили деревом. Чимало дерев'яних елементів є і всередині будинку.



В кухні багато етнічних елементів / Фото Airbnb

Хата діда Івана



Традиційна хата в Карпатах / Фото Airbnb

Розташована в селі Кривопілля Івано-Франківської області. У домі можуть розміститися 10 гостей. Це місце ідеальне для тих, хто хоче залишитися наодинці з горами й власними думками. Поруч тільки гори, ліс і зовсім немає людей.



Тут можна розташувати до 10 гостей / Фото Airbnb

У вітальні є камін, а інтер'єр – класичний гуцульський: дерево й ліжники. З вікон будинку відкривається чудовий краєвид: адже тут навкруги тільки гори й немає сусідів



В інтер'єрі використали традиційні візерунки / Фото Airbnb

Romantic Wooden Treehaus



Дерев'яний будинок в лісі / Фото Airbnb

Сучасні мінібудинок в Чумальово, Закарпатська область. Це справжній дім на дереві, що сподобається дітям і дорослим. В інтер'єрі панує повний мінімалізм.



Інтер'єр тут дуже простий / Фото Airbnb

Довкола романтичного будинку тільки ліс та гори. Тут можна гуляти й ходити в походи, а ввечері – грітися біля каміна.

Стильний котедж у Славську

Цей будинок чорного кольору не залишить байдужими любителів естетичного відпочинку.



Будинок у скандинавському стилі / Фото facebook.com/blacknest42

Котедж у скандинавському стилі розрахований усього на двох дорослих. З великих вікон відкривається панорама гір.



Стильний варіант для відпочинку / Фото facebook.com/blacknest42

В будинку є все необхідне для комфортного відпочинку: кухня, ванна кімната, опалення, інтернет.



Інтер'єр оформили у світлих кольорах / Фото facebook.com/blacknest42

Cosmos



Модульний будинок серед української природи / Фото Airbnb

Модульні будинки під Львовом та у Славську. Інтер'єр тут нагадує кадри з фільмів. Якщо давно мріяли побувати в самотньому модульному домі серед лісу – тепер це можливо і в Україні.



Піч для створення повного затишку / Фото Airbnb

Панорамні вікна з усіх боків дому можна відкрити й перетворити перший поверх на терасу.

Детальніше про проєкт Cosmos: Тут може побувати кожен: фото ідеального будиночка для усамітнення під Львовом