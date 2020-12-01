Цей заклад сподобається ласунам, а також тим, хто полюбляє гарні фото в Instagram. Стіни в закладі немов "помалювали" морозивом.

Про оригінальний інтер'єр закладу повідомляє дизайнерка Ірина Лисюк на своєму офіційному сайті. У Києві: Перукарня, швейна студія й гігантська вишиванка: фото нестандартного інтер'єру школи

Інтер'єр закладу вийшов дуже "апетитним" / Фото lysiuk.com Проєкт називається Bubble Bar. Це кафе, у якому готують незвичні десерти: чорне морозиво, гонконзькі вафлі й солодку вату з ягідними ароматами. Інтер'єр закладу вийшов надзвичайно апетитним. Його оформили у рожевому, м'ятному та ванільному кольорах.

Стіни вкриті мазками фарби, що нагадують морозиво / Фото lysiuk.com Площа Bubble Bar становить усього 11 квадратних метрів. Тут вдалося зробити зручне робоче місце для персоналу. Художник, який допоміг оздобити заклад, використав техніку пастозного живопису мастихіном. Так вдалося зробити "справжні" мазки морозива.

Інтер'єр виглядає дуже привабливо / Фото lysiuk.com Незвично: Як використати картон повторно: оригінальні ідеї для дому Сучасного вигляду цьому кафе додає металевий каркас, який оздобили решіткою. Так фасад захистили від небажаних доторків – і декор прослужить довше Нам вдалося створити справжню точку тяжіння для ласунів, – ділиться дизайнерка Ірина Лисюк.

Декор виконали у рожевому, м'ятному і ванільному кольорах / Фото lysiuk.com Адреса Bubble Bar: ​ ТРЦ "Блокбастер​", проспект Степана Бандери, 34В, ​1 поверх Як знайти Bubble Bar на карті: