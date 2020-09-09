Бронзові листи з лазерним різанням обволікають шахту ліфта, що простягається через цю будівлю в центральній частині Лондона. Ліфт поєднує всі чотири поверхи The Gaslight, багатофункціональної забудови, створеної в будівлі в стилі артдеко в районі Фіцровія в центральній Лондона.

Приміщення звели в 1929 році як офіс для компанії з газової, коксової та легкої промисловості, саму будівлю повністю відремонтували і додали декілька просторих кімнат, про це пише профільне видання Deezen.

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До будівлі Gaslight можна потрапити через вестибюль, освітлений сферичними підвісними світильниками. У центрі ліфта є підйомник. Шахта виконана з бетону, яке додатково покрили двома шарами бронзи.



Оновлений ліфт виглядає помпезно / Фото Deezen

Перший бронзовий лист – плоский і вирізаний лазером, з вигадливим візерунком у стилі артдеко. Лазерне гравіювання виконали і на другому листі. Накладені один на одного вони створюють ефект муару, який закриває бетон знизу.



Архітектори майстерно виконали свою роботу / Фото Deezen

Другий бронзовий лист повернутий під кутом 90 градусів, щоб покрити нижню частину сходів вестибюлю. Деякі засклені перегородки в будівлі обклали фігурними візерунками, які відповідають вирізам на шахті ліфта.



Номери будинку гармонійно "вплели" в дизайн / Фото Deezen

Інші унікальні деталі – ручки вхідних дверей будівлі, їх різьбили вручну із низкою канавок. Адресний номер Gaslight також сформували у металеві спиці, які проходять вздовж верхньої частини його відновлених парадних воріт.