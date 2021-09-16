Британська стриманість: варіант будинку, який буде доречним у будь-якому місті

Студія Turner Architects представила завершений проєкт чудового міського будинку у Лондоні. Його стильна відкритість та функціональність дозволяють уявити навколо нього будь-яке місто світу.

Головна ідея проєкту – підкреслити колірну особливість будинку, але разом з тим не зробити його занадто кричущим. Дизайнери вирішили зберегти витриманий зовнішній вигляд, а більш яскраві ідеї втілити в інтер'єрі.

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Відкриті простори та спільні зони – чудова ідея для невеликого дому / Фото Archdaily

Власником будинку є художник та інженер Джон Прентіс. Завдяки співпраці з ним дизайнери вибрали ідеальні поєднання кольорів.

Книги та камін – невід'ємні атрибути британського стилю / Фото Archdaily

В результаті колаборації власника та команди архітекторів вийшло втілити невеликий затишний дім, який завдяки відкритості сповнений сонячного світла, а ретельно підібрані деталі інтер'єру утворюють фантастичну атмосферу.

Вишуканість мінімалізму та стриманих кольорів / Фото Archdaily