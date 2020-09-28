Ресторан, що перенесе вас на сторінки "Аліси в країні чудес", відкрили в Токіо. Інтер'єр і атмосфера казки тут відтворені з особливою японською точністю.

Назва закладу японською звучить як Meikyunokuni No Alice, повідомляє Udivitelno.

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Інтер'єр дуже незвичний і таємничий / Фото Udivitelno

Інтер'єр закладу ніби перемальований з ілюстрацій до книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес". Ідея дизайну належить студії Fantastic Design Works, що реалізувала вже чимало нестандартних рішень для кафе і ресторанів.

Дизайнери стверджують, що старалися зробити світ, повний магії, де кожен відвідувач зможе відчути себе чарівно.



Лабіринт запрошує гостей поринути у світ Задзеркалля / Фото Udivitelno

Біля входу в ресторан відвідувачів зустрічають гігантські книжки. Гості мають відчути себе як Аліса, коли на неї подіяв зменшувальний еліксир.

Підлога в закладі складається з чорно-білих плиток – точнісінько така підлога була у Задзеркаллі. Скрізь у стінах можна побачити великі й малі двері – в такі входила Аліса у казці.



Затишне місце для компанії у вигляді гігантської чашки / Фото Udivitelno

Навіть стелю ресторану не залишили без уваги: на ній прикріплені гральні карти, лампи-капелюхи й люстри у формі серця.

Тут є столики у вигляді шахових дощок і гральних карт. Окремі місця для трапези оформлені у вигляді велетенських чашок.



Столи оформлені, як гральні карти / Фото Udivitelno

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Кожен зал у закладі – це окрема сцена з неймовірних пригод Аліси. Дизайнерам вдалося зробити чарівний і тонко продуманий інтер'єр.



Кожну деталь інтер'єру продумали дуже ретельно / Фото Udivitelno

Страви в меню ресторану теж тематичні: тут можна скуштувати піцу "Хвіст Чеширського кота" або морозиво "Гусінь, що курить" й чимало інших цікавинок.

Більше фото чарівного дизайну дивіться тут:

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