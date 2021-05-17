Божественні колонади та мармур: інтер'єр магазину в Стокгольмі, що захоплює – фото

Неймовірний інтер'єр магазину у Стокгольмі (Швеція) вражає своєю автентичністю. Мармурові колони, підлога, подіум та шматки необробленого каменю створили незабутню божественну атмосферу. Такий магазин варто відвідати тільки заради інтер'єру! Переглядайте фото інтер'єру в нашому матеріалі.

Магазин розташований у будівлі колишнього банку, який був пограбований. Після закриття банку було докладено чимало зусиль, щоб приховати оригінальну неокласичну архітектуру.

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Вигляд інтер'єру із вулиці / Фото archdaily.com

Проєкт інтер'єру очищає простір, залишаючи лише найважливіші деталі. Хоча підлога була зроблена зі справжнього мармуру, багато елементів були й зі штучного. Проєкт "грає" цим поєднанням. Всі поверхні мають монохромний колір у відтінках натурального мармуру Екеберг.

Монохромна колірна гама / Фото archdaily.com

Поєднання форм, оброблених та необроблених елементів, додають інтер'єру особливий характер.

Вхід до кімнат для примірки одягу прихований за колонами / Фото archdaily.com

Три кімнати з'єднані між собою за допомогою колон. Ця штучно створена колонада виготовлена зі справжнього мармуру та забезпечує доступ до приміряльних кімнат.

Колонади створюють неповторну атмосферу античності / Фото archdaily.com

Шматки мармурових меблів від Max Lamb працюють як подіуми, створюючи нову мармурову підлогу над покриттям, що вже існувало.

Необроблені шматки мармуру слугують подіумом / Фото archdaily.com

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Освітлення яскраве та функціональне, що притаманно магазинам.

Такий інтер'єр точно вразить покупців / Фото archdaily.com

Інтер'єр магазину створює неповторну атмосферу за допомогоюпереносять нас у часи богів та міфічних створінь. При цьому інтер'єрта тільки підкреслюватиме "статусність" товарів, що тут продаватимуться.