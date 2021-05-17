Магазин розташований у будівлі колишнього банку, який був пограбований. Після закриття банку було докладено чимало зусиль, щоб приховати оригінальну неокласичну архітектуру.  

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інтерєр магазину

Вигляд інтер'єру із вулиці / Фото archdaily.com

Проєкт інтер'єру очищає простір, залишаючи лише найважливіші деталі. Хоча підлога була зроблена зі справжнього мармуру, багато елементів були й зі штучного. Проєкт "грає" цим поєднанням. Всі поверхні мають монохромний колір у відтінках натурального мармуру Екеберг.

інтерєр магазину

Монохромна колірна гама / Фото archdaily.com

Поєднання форм, оброблених та необроблених елементів, додають інтер'єру особливий характер.

інтерєр магазину

Вхід до кімнат для примірки одягу прихований за колонами / Фото archdaily.com

Три кімнати з'єднані між собою за допомогою колон. Ця штучно створена колонада виготовлена зі справжнього мармуру та забезпечує доступ до приміряльних кімнат.

інтерєр магазину

Колонади створюють неповторну атмосферу античності / Фото archdaily.com

Шматки мармурових меблів від Max Lamb працюють як подіуми, створюючи нову мармурову підлогу над покриттям, що вже існувало

інтерєр магазину

Необроблені шматки мармуру слугують подіумом / Фото archdaily.com

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Освітлення яскраве та функціональне, що притаманно магазинам.

інтерєр магазину

Такий інтер'єр точно вразить покупців / Фото archdaily.com