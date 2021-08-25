Бохо-стиль в інтер'єрі вітальні, кухні та спальні: дизайнерські ідеї для натхнення
Джерело:Insider
Стиль бохо сьогодні помітно впливає на тренди дизайну. Золотистий колір, квіткові принти та плетені ковдри все частіше допомагають індивідуалізувати дім. Якщо ви любите сміливі рішення та хочете додати неповторних елементів у свій дизайн, скористайтеся цими порадами.
Будинок в стилі бохо складається з несподіваних яскравих елементів. Він не підкоряється чітким правилам, що й робить його таким особливим.
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Для стилю бохо характерні грайливі та приглушені тони, такі як бірюза та корал. Паралельно дизайнери радять поєднувати різноманітні текстури, наприклад, марокканський килим та плед з бахромою.
Спальна кімната
Спальня – це місце, де ми відпочиваємо, відновлюємося та черпаємо натхнення. І її оформлення повинно відповідати цим цілям.
Стиль бохо здатен прикрасити вашу спальню. Ось, що для цього потрібно:
- Використайте текстурний килим.
- Додайте зелені. Вазони один з найпростіших елементів інтер'єру в стилі бохо. Ви можете як поставити розлогу пальму, так і підвісити кілька невеликих рослин в акуратних горщиках.
- Знайдіть баланс між грубими елементами та м'якими штрихами. До прикладу, використайте масивний дерев'яний каркас ліжка і додайте до нього легку льняну постіль.
Вітальня
Будь-яка вітальня повинна бути зручною та адаптивною, щоб досягнути цього:
- Велика частина стилю бохо охоплює нестандартні декоративні елементи. Замість традиційного журнального столика зі скла, дизайнери пропонують використати стільницю з натурального необробленого дерева або навіть пуфик.
- Використайте текстиль. Килимки, гобелени, покривала допоможуть наблизити ваш дім до класичного бохо. Покладіть килимки шарами, почніть з натуральної однотонної основи та додайте зверху барвистий виріб.
- Використайте меблі з оббивкою.
Кухня
Стиль бохо вигідний тим, що не все повинно виглядати ідеально. Скоріше, ваш простір повинен бути нестандартним і творчим. Пам'ятайте про те й тоді, коли ви оформлюватимете кухню.
- Подбайте про світло. Яскраве верхнє освітлення не підійде для приміщення в стилі бохо, але ви можете обшити плафони тканиною, щоб додати в освітлення особливих кольорів.
- Додайте асиметрію. Поєднайте фурнітуру різних кольорів, змішайте візерунки та стилі.
- Додайте індивідуальності за допомогою кухонного приладдя. Використайте яскравий посуд для борошна, цукру та солі та розташуйте її на відкритих полицях.