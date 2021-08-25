Будинок в стилі бохо складається з несподіваних яскравих елементів. Він не підкоряється чітким правилам, що й робить його таким особливим.

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Для стилю бохо характерні грайливі та приглушені тони, такі як бірюза та корал. Паралельно дизайнери радять поєднувати різноманітні текстури, наприклад, марокканський килим та плед з бахромою.

Спальна кімната

Спальня в стилі бохо / Фото Beachy Boheme

Спальня – це місце, де ми відпочиваємо, відновлюємося та черпаємо натхнення. І її оформлення повинно відповідати цим цілям.

Стиль бохо здатен прикрасити вашу спальню. Ось, що для цього потрібно:

Використайте текстурний килим.

Додайте зелені. Вазони один з найпростіших елементів інтер'єру в стилі бохо. Ви можете як поставити розлогу пальму, так і підвісити кілька невеликих рослин в акуратних горщиках.

Вазони один з найпростіших елементів інтер'єру в стилі бохо. Ви можете як поставити розлогу пальму, так і підвісити кілька невеликих рослин в акуратних горщиках. Знайдіть баланс між грубими елементами та м'якими штрихами. До прикладу, використайте масивний дерев'яний каркас ліжка і додайте до нього легку льняну постіль.

Вітальня

Вітальня в стилі бохо / Фото Beachy Boheme

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Вітальня в стилі бохо / Фото Beachy Boheme

Будь-яка вітальня повинна бути зручною та адаптивною, щоб досягнути цього:

Велика частина стилю бохо охоплює нестандартні декоративні елементи . Замість традиційного журнального столика зі скла, дизайнери пропонують використати стільницю з натурального необробленого дерева або навіть пуфик.

. Замість традиційного журнального столика зі скла, дизайнери пропонують використати стільницю з натурального необробленого дерева або навіть пуфик. Використайте текстиль. Килимки, гобелени, покривала допоможуть наблизити ваш дім до класичного бохо. Покладіть килимки шарами , почніть з натуральної однотонної основи та додайте зверху барвистий виріб.

, почніть з натуральної однотонної основи та додайте зверху барвистий виріб. Використайте меблі з оббивкою.

Кухня

Кухня в стилі бохо / Фото Beachy Boheme

Стиль бохо вигідний тим, що не все повинно виглядати ідеально. Скоріше, ваш простір повинен бути нестандартним і творчим. Пам'ятайте про те й тоді, коли ви оформлюватимете кухню.