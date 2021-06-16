Більше простору і світла: оновлений дизайн дому для подружжя середнього віку

В один момент власники дому – Джон та Лідія, задумалися про переїзд в компактніший та одноповерховий будинок. Однак вони не змогли так легко розпрощатися з місцем, де пройшла їхня молодість та виросли діти.

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Подружжя звернулося до архітекторів з бажанням встановити ліфт, який, на їхню думку, мав би полегшити пересування домом.

Переглянувши план дому, архітектори вирішили перемістити вітальню і кухню з першого на другий поверх. Перший рівень вдалося переобладнати під гараж з робочим простором. Верхній поверх, де раніше розташовувалися спальні дочок, архітектори перетворили в домашню бібліотеку.



На першому рівні розмістився гараж / Фото Dwell

Щоб сходи не ділили дім на дві половини, архітектори змінили їх розташування:

Нерухомість, розташована в пішохідній зоні Бадалона, має одну і ту ж проблему – сходова клітка збудована посередині будинку та заважає створити функціональний відкритий простір, – розповідає автор проєкту Енріке Рохо.



Оновлений дизайн інтер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell



Оновлений дизайн інтер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell



Оновлений дизайн інтер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell

Архітектор вирішив розмістити сходи уздовж перегородки будинку та створити на другому поверсі просторе приміщення, яке з'єднує вхід з вулиці із задньою терасою. Окрім іншого, нове рішення розширило ефективну площу та забезпечило власникам перехресну вентиляцію.



Оновлений дизайн екстер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell



Оновлений дизайн інтер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell

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Оновлений дизайн інтер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell

Для ремонту архітектор використав три матеріали: теракотову плитку, сосну та цементний білий розчин. Чіткі лінії та світла колірна палітра працюють над яскравістю дому.



Оновлений дизайн екстер'єру для подружжя середнього віку / Фото Dwell

Самі власники жартують, що до проведення ремонтних робіт вони завжди відчували гостру потребу проводити час за межами дому, оскільки оригінальна конструкція не пропускала всередину природного світла. Зараз вони відчувають себе абсолютно комфортно, а оновлений дизайн інтер'єру та екстер'єру зміг спростити їхнє життя.